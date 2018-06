Mészáros Lőrinc ma egy informatikai Zrt.-t vásárolt fel a tőzsdén

A tőkepiaci szabályoknak megfelelve a tranzakció során összehangoltan eljáró felek a törvényi határidőn belül nyilvános vételi ajánlatot tesznek a 4iG valamennyi részvényese számára. A vételi ajánlat során összehangoltan eljáró befektetők jelenleg 33,57 százalékos befolyással rendelkeznek a felvásárolni kívánt társaságban.

Az ügylet lezárásának feltétele a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyének megszerzése is - közölték.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a nap folyamán két tőzsdei cég is fel volt függesztve a Budapesti Értéktőzsdén. Nem lehetett kereskedni sem az informatikai 4iG Nyrt. és a Mészáros-birodalom ékköve, az Opus Global Nyrt. részvényeivel sem. Az Index mindehhez hozzáteszi, hogy már akkor sejteni lehetett, hogy a két felfüggesztésnek köze van egy egymáshoz, és hamarosan magyarázatot kapott a piac arra is, hogy az elmúlt három hónapban – ismertté vált pozitív hír nélkül – miért emelkedett a 4iG részvénye 2200 forintról 3860 forintig. az már az MNB-re fog tartozni, hogy megvizsgálja, hogy miként szivárgott ki a felvásárlás híre.