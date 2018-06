Németh Szilárdnak minden magyar adófizető köszönettel tartozik

A rezsibiztos, aki amúgy a magyar honvédelmi miniszter helyettese, nulla forintot költött el a választási kampányára. Ami már csak azért is furcsa, mert a Csepelt és Soroksárt is magában foglaló fővárosi választókerületben még a Németh Szilárd arcképével díszített söröket is osztogattak.