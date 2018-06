Lakóházakat nyomtatnak Hollandiában

A hollandiai Eindhovenben nyomtatnak először 3D-s lakható házakat, írja a Guardian. A projekt megálmodói szerint a nyomtatott házak olcsóbbak lesznek, mint a hagyományos technológiával készülő épületek, és környezetkárosító hatásuk is mérsékelt lesz.

A holland Van Wijnen építőipari cég nevéhez fűződik a Project Milestone névre keresztelt fejlesztés. Először öt házat építenek, a legkisebbek két hálószobásak lesznek.

Az épületeket egy óriási robotkar „nyomtatja ki”, az anyag pedig egy speciális cementkeverék. Nem csak a falakat és a tetőt, hanem a kisebb részeket, például az ereszt is nyomtatással állítják elő.

A most épülő öt ház egységes, kocka szerkezetű, de a fejlesztők azt ígérik, ahogy fejlődik a technológia, személyre szabott házakat is tudnak majd készíteni ezzel az eljárással.

Már most húsz család jelezte, hogy szívesen lakna nyomtatott házban, pedig csak egy hete jelentették be a projektet. A házak befejezését 2019 közepére tervezik és reményeik szerint 5 éven belül el tudják indítani a tömeggyártást is.