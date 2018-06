Életrajza szerint egy nagyvállalatnál is dolgozott adó- és számvitel szakértőként. Miért kezdett politizálni?

A 2014. évi önkormányzati választások során kollégámat, Dr. Lengyel Róbertet választották meg a siófokiak polgármesternek. Ő jogászként úgy gondolta, hogy közgazdász végzettségű alpolgármesterrel szeretne együtt dolgozni. Figyelemmel kísérte a munkámat az FGSZ Zrt-nél, az ő felkérésére, a testület teljes egyetértése mellett lettem Siófok alpolgármestere. Azonban politikai pályafutásom korábban kezdődött. 2006-tól két cikluson keresztül Ságvár Község Önkormányzatának pénzügyi bizottságának külső tagjaként szereztem költségvetési területen gyakorlatot. Akkor még pártpolitikától függetlenül dolgoztam, azonban alpolgármesterként Siófokon a kormánypárti képviselők tevékenysége, a korábbi ciklusok sorra napvilágra kerülő kétes ügyleteinek hatására - polgármester úr támogatása mellett - 2016 májusától fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy csatlakozzam egy párthoz.

Miért pont a Jobbik?

Édesapám úgy nevelt, hogy a magyar nemzettudat része legyen az életünknek. Még fiatalként több rendezvényre magával vitt, hogy megismerjem a magyar hagyományokat. A 2014. évi országgyűlési választások után a Jobbik nemzeti néppárti programjával tudtam azonosulni, valamint szimpatikus volt Vona Gábor elnök úr személye, hogy mindig közvetlenül lehetett vele beszélni. Nagyon örültem neki, mikor a párt kongresszusa – Vona Gábor lemondása után - Sneider Tamást választotta a Jobbik elnökének, mert személye és az új elnökség garantálja a nemzeti néppárti program kiteljesedését.

Gondolt rá, hogy egyszer országgyűlési képviselő szeretne lenni, vagy csak jött egy lehetőség, amit nem utasított vissza?

Mindig szerettem közösségek ügyeit intézni, ezt tettem már az általános- és középiskolában a diákönkormányzatban, majd egyesületek tagjaként, nem egy esetben vezetőségi tagjaként, elnökeként. Amikor a párt vezetése úgy döntött, hogy a Somogy 4. számú választókerületének képviselőjelöltje lehetek, átéreztem a felelősséget. Családanyaként megtanultam a kihívásoknak megfelelni, összpontosítani az előttem álló feladatokra. Azt gondolom, hogy politikusként az Országházban képviselni a magyar nemzetet a legnagyobb felelősség. A képviselői eskü kötelez, a Szent Korona előtti eskü teszi teljessé a hivatásomat.

Siófokon él, felköltözik Budapestre?

Két gyermeket nevelünk a férjemmel. Igaz a fiaink már nem kicsik, 15 és 18 évesek, de a kamaszkor útvesztőiben sokszor kérik a tanácsomat, így elképzelhetetlen számomra, hogy csak hétvégi anyuka legyek. Egyébként is azt vallom, hogy helyben kell dolgozni. Ma már a legtöbb felkészülés a bizottsági és parlamenti munkára távolról is megoldható, ezért továbbra is Siófokon fogok élni.

Az önkormányzatnál főleg gazdasági ügyekkel foglalkozott. A parlamentben is ez lesz a szakterülete, vagy inkább a balatoni témákat fogja képviselni?

Le szeretném szögezni, hogy én elsősorban a magyar embereket fogom képviselni az Országgyűlésben. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, valóban ez az a terület, ahol a legjobban érzem magam, ennek ellenére különösen örültem a lehetőségnek, hogy a törvényalkotási bizottságban dolgozhatok, mert így még szerteágazóbb ismeretekre tehetek szert. Természetesen siófokiként, a Balaton-munkacsoport tagjaként, a magyar tenger körüli jobbikos képviselőkkel közösen fogunk dolgozni a balatoni ügyek mentén.

Van értelme a parlamenti munkának kétharmaddal szemben?

Ez nem kérdés, természetesen. A siófoki képviselő-testületben is a független polgármester mellett, ellenzékben dolgoztam. Megtanultam, hogy miként lehet ellenzéki pozícióból a saját akaratunkat elérni. Ahogy figyelemmel kísértem az előző ciklusok parlamenti munkáját, bizony nem egy alkalommal a Fidesz-KDNP a Jobbik javaslatait, ötleteit valósította meg. Elég csak a határkerítésre gondolni.

Mit tart Magyarország legégetőbb problémájának jelenleg?

A legnagyobb problémának az elvándorlást, a vidék elnéptelenedését tartom. Családok szakadnak szét, a jobb megélhetés reményében külföldre költöznek a fiatalok, a szakemberek. Pár év és nem lesz olyan család, aki ne lenne érintett. A kormány elbagatellizálja az elvándorlás kérdését, nem kínál megoldást. Óriási jelentőségűnek tartom, hogy a Jobbik által kezdeményezett „egyenlő munkáért, egyenlő bér” elvről is összeurópai konzultációt indított az Európai Bizottság.

(címlapfotó: Potocskáné Kőrösi Anita a Szent Koronánál, az eskütétel után - Béli Balázs / Alfahír)