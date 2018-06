Megvesztegette áldozatait a bicskei gyermekotthon szexuális zaklatással vádolt exigazgatója

A férfit 10 gyerek szexuális zaklatással vádolják, a vádirat szerint a legfiatalabb áldozata tíz éves volt.

Ehhez jönnek most az újabb bűncselekmények: a riport szerint a férfi helyettesével több gyermeket is arra próbált rávenni, hogy visszavonja a vallomását. Volt, akit le is akartak fizetni, és előfordult, hogy a visszavonó nyilatkozatot előre meg is írták, hogy azt az áldozatnak csak alá kelljen írnia.