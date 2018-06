Miért ennyire igénytelen a Hősök tere?

Budapestnek jól áll a távolság című cikkünkben nemrég mutattunk be egy nagykörúti környezetről készült fotósorozatot, mellyel arra akartunk rávilágítani, hogy Budapest öröklött szépségeit a jelenkor igénytelensége hagyja romokban heverni. Most a Hősök terének siralmas állapotát mutatjuk be, a tér ugyanis hiába jelenti a külföldről beáramló turizmus egyik gócpontját, az valójában enyhén szólva is felújításért kiált.

A kövezet méltán követi le a magyar utak minőségét, gyakorlatilag alig van olyan négyzetmétere a térnek, ahol ne lenne repedt, törött, vagy hiányos a burkolat. Persze lehetne mutogatni a gördeszkásokra, a rendezvényekre, meg az időjárásra, de azért azt aligha kellene elhinnünk, hogy a Hősök terének újrakövezése –persze lopás nélkül- olyan hatalmas összeg volna, amire itt nincs keret.

Képek, ahogyan nem szerepelnek a képeslapokon:

Főleg elszomorító a Hősök terének állapota akkor, ha a kérdést úgy közelítjük meg, hogy ez egy kirakathelyszín, egy turisztikai célpont, amitől elismerést, sikert, és persze közvetett módon, de pénzt is várunk. Így ugyanis arra kell ráeszmélnünk, hogy ha még a kirakatot sem tudjuk rendben tartani, akkor az ország rendbetételéig el sem fogunk jutni - és ezt nem csak mi, hanem mindenki látja.