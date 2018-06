150 ezer embert várnak a VOLT-ra

Az idei fő fellépők közé tartozik a Depeche Mode, az Iron Maiden, az Avenged Sevenfold, a Limp Bizkit, a Hurts és Steve Aoki.

Minden idők egyik legerősebb felhozatalával támad idén a VOLT Fesztivál A bulit a nagyszínpadon kedden a csajozós depresszió nagymesterei, a Depeche Mode nyitja, őket szerdán David Gahan legjobb magyar tanítványa, Ákos követi. Csütörtökön - a fesztivál leghúzósabbnak ígérkező napján - a The Raven Age után a dallamos rockhimnuszaival hódító keresztény rockzenekar, az amerikai Skillet lép a nagyszínpad deszkáira.

"A VOLT a zenei kínálat mellett szervezett módon egyéb kulturális programokat is nyújt az idelátogatóknak, bemutatva a várost a fiataloknak" - fogalmazott Fodor Tamás, Sopron polgármestere a budapesti sajtótájékoztatón.



Csiszár Virág szervező beszámolt arról, hogy a nyitónapon, 26-án lesz a Depeche Mode első magyarországi fesztiválfellépése. A brit sztárcsapat előtt a Bëlga, más színpadon utána a Vad Fruttik és a Pál Utcai Fiúk is zenél és ezen a napon ad koncertet a magyar V4-elnökség lezárásaként a cseh Skyline, a szlovák Walter Schnitzelsson és a lengyel ClockMachine.

Másnap a brit Hurts a fő fellépő, de mások mellett 27-én játszik Ákos, a Margaret Island vagy a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei nyertese, az Apey & the Pea. Lobenwein Norbert főszervező kiemelte: június 28. már teltházas, ezen a napon a brit Iron Maiden mellett zenél például az amerikai Skillet, a Tankcsapda, a Wellhello és a Quimby is. 29-én három amerikai fellépő, a Limp Bizkit, Steve Aoki és a Hollywood Undead mellett a hazai kínálatból kiemelve a Punnany Massif lesz látható és hallható.

A zárónapon, június 30-án a Magyarországon először koncertező az amerikai Avenged Sevenfold, a brit Clean Bandit, Majka & Curtis, a Brains szerepel mások mellett a kínálatban, a VOLT-ot a Total Dance fesztivál zárja a kilencvenes évek dance előadóival (Mr. President, Kozsó és az Ámokfutók, Happy Gang).

A VOLT főtámogatója, a Telekom idén egy webes felületet tesz elérhetővé komfortzonankivul.hu címmel. Kutas István, a cég PR központvezetője hozzátette: a felület segít eligazodni a fesztiválozóknak a zenei kínálatban. Idén folytatódik a Sopron, Csillagok Városa projekt, amelynek keretében a Depeche Mode veheti át ef Zámbó István egyedi alkotását, a közterületi széket, amelyet később Sopron belvárosában helyeznek el.



Az idei fesztivál újdonságai közé tartozik, hogy négy népszerű hazai YouTuber élőben, napi tizenkét órában jelentkezik a rendezvényről és a városból a Hello Hungary Village vendégeként. Köztük lesz Szirmai Gergő Barni és Viszkok Fruzsi, utóbbi elmondta: a PlayIt házba zenészeket is várnak, a cél, hogy a fesztiválozóknak a fiatalok nyelvén mutassák be Sopront.



Fülöp Zoltán, a másik főszervező az idei fesztivál egyik újdonságaként említette a VOLT Mozit, a környezettudatosság jegyében bevezetik a cserélhető poharak rendszerét és lehet karszalaggal is fizetni. A Diákhitel Kávézó jógagyakorlatok, előadások és beszélgetések színhelye lesz, számos civil szervezet települ ki a VOLT-ra, lesznek gyerekprogramok, találkozni lehet a régió borászaival, zenél egy spanyol utcazenész csapat és a foci vébé nyolcaddöntőit is lehet nézni kivetítőn a Magenta1 Színpadon.



A VOLT mostantól minden évben egy fontos társadalmi ügyre hívja fel a figyelmet. Az idei választás az autizmussal élők életkörülményeinek javítására esett, 30 ezer fesztiválozó és fellépő egy színes VOLT-füzért kap, mindegyik száz forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványt a MOL közreműködésével. Gubcsó Balázs, a civil szervezet kuratóriumi tagja elmondta: a bevétel segítségével létre kívánják hozni az első Autista Krízis Házat és Oktatási Központot, ahol szakszerű és hatékony segítséget fognak tudni nyújtani a súlyos autizmussal élőknek.

(Fotó: volt.hu)