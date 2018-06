„Hány hétköznapi hősnek kell meghalnia?”

Munkahelyi számítógépének monitorján volt olvasható a Lánglovagok.hu által nyilvánosságra hozott búcsúlevél. Ebben írta Nagy Lajos, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság műszaki-biztonsági tisztje:

„Tisztelt Munkáltatóm!!!! A munkám során olyan helyzetbe kerültem a cégnél, hogy egész egyszerűen nem látok más kiutat, mint az öngyilkosságot. Akkora terhelést kaptam a cégnél, hogy nem bírtam megbirkozni vele. Olyan szintű elmaradásom van a munkámban, hogy azt már semmiképpen nem tudom helyrehozni. Ezekért az elmaradásokért ÉN VAGYOK A FELELŐS, senki más.

Akkora hibákat vétettem, amelyekért másképpen nem tudom vállalni a felelősséget.

Nem tudom, hogy mennyire igazságos az, hogy ebben a beosztásban azoknak is ugyanannyi határidejük van egy munka elvégzésére, akiknek csak 2 szerük van és 30-35 emberük, mint nekem, akinek 15 szere és 90 embere van. Sokszor egész egyszerűen nem tudtam, hogy minek álljak neki, mert mire végigmentem a folyosón, vagy átértem a raktárból az irodába, már 2 vagy 3 újabb feladatot kaptam. Egyszerre, egy időben 2-3 helyen kellett volna lennem. Ez meg ugye nem lehetséges, tehát valamit csak el kellett hagyni. Ha meg olyan dolgokat hagyok el, mint amilyeneket sikerült, akkor meg felelősségre vonnak, hogy miért nem végeztem el ezeket. Az meg senkit nem érdekel, hogy nem volt rá időm és energiám még azzal is foglalkozni. Ebben az új rendszerben egy bizonyos beosztású emberre, emberekre akkor mennyiségű munkát sóznak rá, hogy úgy érzi, hogy őneki be kell érni reggel fél nyolcra, és hazamehet valamikor este 6-kor, 7-kor. Vagy ha nyugodtan akar dolgozni, akkor bemegy hétvégén, és akkor meg tudja csinálni nyugodtan. Gyakorlatilag tavaly szeptember eleje óta minden munkanap dolgoztam, szabadság nélkül. A decemberi 9 napot nem számolom szabadságnak, mert akkor ebből a 9 napból 6 napot bent voltam dolgozni. Meg lehet nézni a 2017-es kulcsnyilvántartó könyvben, mikor vettem fel a kulcsdobozomat, az a valódi, nem a munkaidő nyilvántartás.

[…]

A fiúkhoz lenne még egypár szavam. Próbáljatok meg TŰZOLTÓNAK maradni, de ne pufogjatok már annyit. Ha valamit meg kell csinálni a laktanyában, akkor magatoknak csináljátok. Ez régen is működött, most miért nem tudjátok ezt csinálni???

[…]

Mindent köszönök fiúk! Jó volt veletek. Kár hogy így alakult.

Nagy Lajos"