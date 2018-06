Hackerek vadászhatnak az oroszországi vébé látogatóira

Mint elmondták: a gyanúsan olcsó meccsjegyek és szállások mellett veszélyt jelenthetnek azok a portálok is, amelyek a mérkőzések ingyenes, online megtekintését ígérik.

Ormós Zoltán internet-szakjogász kifejtette: mintegy 580 ezer szurkolót várnak Oroszországon kívülről. Az egyik legnagyobb visszaélési lehetőséget a jegyek jelenthetik, amelyek ráadásul nemcsak a meccsre szólnak, hanem a vízumot is magukba foglalják, és ingyenes városi, vonatközlekedésre is jogosítják a tulajdonost. Éppen emiatt viszont a meccsjegy külön azonosítóval lesz csak érvényes - fejtette ki.

A szakember szerint az ingyenes - még a jelszóval védett - wifi is veszélyt jelent, ezért is hívták fel a szervezők a figyelmet, hogy a helyszínen semmiképpen ne használják internetbankolásra telefonjukat, számítógépüket. A FIFA arra is figyelmeztetett, hogy semmilyen nem hivatalos applikációt ne töltsenek le, amely eredményközlést, illetve mérkőzéshelyszínre irányítást ígér.

Ormos Zoltán megjegyezte, nemcsak a helyszínen, hanem bárhol érheti a szurkolókat internetes támadás. Példaként említette, hogy a netes sugárzószolgáltatások vírust, vagy más behatolást engedhetnek a számítógépekre, ezért javasolt hagyományos, illetve megbízható csatornán követni a mérkőzéseket.