Már Trump és Kim Dzsongun is Szingapúrban van

Kim a kínai légitársaság repülőgépén utazott, amely közép-európai idő szerint fél 9 után ért földet a Csangi reptéren. Az észak-koreai vezetőt a St. Regis Hotelbe vitték, ahol küldöttsége megszáll.

"Szingapúr szerepe bevonul a történelembe, ha sikeres lesz a csúcstalálkozó Trumppal" - jelentette ki Kim megérkezését követően.

Az észak-koreai vezetőt kíséretével a nap folyamán Li Hszien Lung szingapúri miniszterelnök fogadta az elnöki palotában. A phenjani rezsim vezetőjét a húga, Kim Jo Dzsong, valamint Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnöke, Kim Szu Gil, a hadsereg politikai bizottságának vezetője, illetve Ri Jong Ho külügyminiszter is elkísérte. A találkozón Kim megköszönte Szingapúrnak, hogy magára vállalta a házigazda szerepét, és hangsúlyozta: "az egész világ figyelme a Kim Dzsongun és az Amerikai Egyesült Államok történelmi csúcstalálkozójára irányul".

Időközben Donald Trump repülőgépe is leszállt Szingapúrban. Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnököt elkísérte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő is. A városállam külügyminisztériumának tájékoztatása szerint Trump hétfőn készül tárgyalni Li Hszien Lunggal.

A phenjani vezető június 12-én találkozik Trumppal a Sentosa szigetén található Capella Hotelben. A történelmi jelentőségű összejövetelen először ül tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök az észak-koreai vezetővel. A megbeszélés központi témája a Koreai-félsziget atommentesítése lesz, amelynek egyik első lépése, hogy Phenjan feladja atomprogramját.

A tárgyalások ütemtervét ismerő egyik névtelenséget kérő tisztségviselő szerint a keddi találkozó Kim és Trump között helyi idő szerint reggel kilenc órakor kezdődik. Az illetékes szerint az észak-koreai vezető helyi idő szerint még aznap délután kettő órakor készül elhagyni Szingapúrt. Hozzáfűzte: Kim elutazásának terve még nincs kőbe vésve.