"A pártérdek és a kicsinyesség győzött" Siófokon: a Fidesz leszavazta az új alpolgármester-jelöltet

Mint ismert, Siófokon azért kellett volna új főállású alpolgármestert választani, mert az eddigi, Potocskáné Kőrösi Anita parlamenti képviselőként folytatja a Jobbik-frakcióban.

Szajcz Adrián, a többségi Fidesz-frakció vezetője (a 12 fős siófoki testületben heten fideszesek, de két független képviselő is rendre velük szavaz a "kényesebb" politikai témákban, Lengyellel ilyenkor legtöbbször csak a jobbikos és MSZP-s képviselő tart) már egy nappal az ülés előtt "megüzente" a Facebookon:

a frakció nemmel szavaz majd.

"A Fidesz frakció és jómagam is arra jutottunk, hogy nem támogatjuk a kezdeményezést"

- írta Szajcz, majd hozzátette:

"Döntésünknek több oka is van, melyek közül az első és legfontosabb, hogy a ciklus végéig hátralévő alig 1 évben majd 10 Millió forintba kerülne ez a kis kaland. A törvény nem kötelez rá minket, ez egy szabadon választható tisztség, és nem látjuk azt, hogy a város érdeke ezt megkívánná. Hiszen az Önkormányzatnál 144 hivatali dolgozó végzi nap mint nap a hivatali szakmai munkáját és van egy alpolgármester is."

Lengyel Róbert polgármester is reagált a közösségi oldalon, még az ülés előtt:

"A jelölt Bardócziné dr. Molnár Anita asszony. Szajcz képviselőtársam megbeszélés keretében azt mondta, hogy teljesen mindegy kit jelölök, egyöntetű a frakció álláspontja, hogy senkit sem fognak elfogadni, nem választanak mellém segítőt, ott a hivatal állománya, oldjam meg azzal."

"Meg hát a bért is meg lehet így spórolni, illetve arról nem ők tehetnek, hogy Potocskáné Kőrösi Anita "cserben hagyott" engem is, meg a várost is. Völgyi Lajos MSZP-s képviselőtársam arra hívta fel a figyelmet, hogy anno (2010-ben) elődöm, Balázs Árpád azért kérte a főállású helyettes megválasztását, mert már akkor is nagy terhek nyomták a vállát, szüksége volt a hivatalon belül helyettesítő segítőre (az akkori képviselők pártszínre tekintet nélkül támogatták is). Az önkormányzati törvény valóban csak lehetővé teszi a főállású alpolgármester választását, de annak alapján a szervezeti és működési szabályzatunk a 2010-es testületi döntés szerint kötelezővé. Érveimet magam is elmondtam, de ezek nagyjából kútba kiáltott szavak..."

Ezek után a hétfői rendkívüli ülésen már nagy meglepetés senkit sem ért. A polgármester jelöltje, Bardócziné dr. Molnár Anita bemutatkozott - rendőrtiszti és jogi végzettsége van, három éve költözött családjával a fővárosból Siófokra -, majd következett a titkos szavazás.

Völgyi Lajos MSZP-s képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette ennek eredményét: hárman szavaztak az alpolgármester-jelöltre, nyolcan ellene. Kérdésünkre Völgyi elárulta: egy képviselő nem ikszet tett a "nem" rubrikába, hanem bekarikázta azt, így a voksa érvénytelen lett.

"El vagyok keseredve. Ismét a pártérdek és a kicsinyesség győzött a városérdek felett"

- reagált az ülés után Lengyel Róbert polgármester.