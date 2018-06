A lovagkirály élete és tettei, szövegben és zenében - Bemutatjuk a Lándzsa és bárd című kiadványt

A Lándzsa és bárd - Szent László öröksége címet viselő hiánypótló (könyv + CD) kiadvány az ArchiRegnum Könyvkiadó gondozásában jelent meg, keményfedeles kiadásban, A5-ös méretben. A kötet címét és témáját az a Szent László adja, akinek nevéhez a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Horvátország elfoglalása, és az első magyar szentek avatása is fűződik, és akit a legendák kegyes lovagkirályként mutatnak be, mint a késő lovagkori lovagi eszmény megtestesítőjét.

A 96 oldalas könyv szövegvilágában Szent László életét és csodatételeit eleveníti fel - három nyelven. A benne szereplő verseket, valamint a prózai részek egy részét Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, a Szent Korona Szabadegyetem, illetve az ArchiRegnum Könyvkiadó alapítója jegyzi, aki egyben a kötet hangos mellékleteként kiadott lemezen narrátor/mesélő szerepben is hallható.

Az oldalakon a majd’ öt tucat saját költemény mellett a Képes Krónikából és más korabeli művekből, illetve egyéb szövegekből beemelt prózai részek, idézetek olvashatóak, öt nagy blokkra – A Szűzanya szerelmetes lovagja, Szent László a történelemben, A csodák Szentkirálya, Szent László a mindennapokban, Beavatás Szent Lászlóval –, ezeken belül pedig számos fejezetre osztva. Az első négy tartalmazza a verseket, és a hozzájuk kapcsolódó leírásokat, az ötödik egy tanulmány részlet.

A magyar nyelvű rész a 63. oldalig tart, utána Függelék címen egy 22 oldalas lengyel, majd egy kétoldalas angol szakasz következik, amelyek jó néhány versfordítást és pár fontosabb prózai szakaszt foglalnak magukban. Tartalomjegyzék zárja a kötetet.

A műben felhasznált képanyag jelzésértékű, de a kis méretek ellenére – két kivételtől eltekintve – a fotók színesben kerültek a lapokra.

Dr. Varga Tibor:

„Szent László emléke nemcsak történelmünket hatja át, hanem az egész nagy Magyarországon is földrajzi nyomot hagyott. Lovának patkónyomai, sisakjának kőemlékei és a sziklákból általa fakasztott források behálózzák az egész Kárpát-medencét. Ehhez képest nem emlékezünk rá, pedig népünk nem is olyan régen Mátraverebély-Szentkúton (ahol Szent László lovának egyik patkónyoma található) így imádkozott:

Szent Lászlónak szent lova, szent lovának szent lába, szent lábának szent patkója, szent patkójának szent nyoma: könyörögj érettünk!

Mindez pedig azt jelenti, hogy az ősök követését tartották eleink a legfontosabbnak. Így lehet megtartani és feltámasztani az öt sebből vérző országunkat. (Ezek a Trianonban elvett részeket jelentik.)”

A könyv hangos mellékleteként – gyári CD-n (!) – látott napvilágot a Szent László öröksége című dalcsokor, amely a VálaszÚt zenekar negyedik sorlemeze, és ami különálló alkotásként is hibátlanul megállja a helyét. A 16 tételt tartalmazó, 55 perc játékidejű korongon hallható muzsika ugyanis a klasszikus- és a modern rock stílusjegyeit hordozza magán, de a feszes hard rock témák, és a szinte minden dalra jellemző, azonnal fülben maradó, dallamos refrének mellett – ízlésesen megkomponálva és elhelyezve – autentikus, akusztikus és népzenei elemek is színesítik a számokat.

A versmegzenésítések pedig olyannyira kifejezőre, „élethűre” sikerültek – teljesen szubjektív véleményként lásd például a Szent László és a Tordai-hasadék, a Szent László és Mátraverebély-Szentkút, vagy a Lovagkirály imája című dalokat –, hogy vélhetően a kötet szövegének teljes lefordítása nélkül is könnyen beazonosítható egy-egy történet a külföldi hallgatók számára is.

A dalokat Szebelédi Zsolt ’Szergya’, a VálaszÚt zenekar énekes-dobosa, és a P.Mobil dobosa szerezte, a hangszerelést a zenekarral – Móczár László és Tenkes Tamás gitárosok, és Szklyárov Szergej basszusgitáros – közösen végezte. A felvételek, keverés és a mastering Sáfár József „Öcsi” (ős-P.Box) stúdiójában készült.

Szebelédi Zsolt:

„Az igazat megvallva, a vers- vagy szövegmegzenésítés sokáig távol állt tőlem, mert a régebbi zenekaraimban vagy most a P.Mobilban és a VálaszÚtban is mindig úgy dolgoztunk, hogy a zene született meg először, aztán erre írtunk egy szöveget. Mindig a zene inspirált. Viszont a közelmúltban a P.Mobilban megzenésítettem Dobszay Károly Ne féljetek, nem megyünk haza című versét, ami új dimenziókat nyitott ki előttem a dalszerzés terén. Hogy úgy mondjam, „rákaptam az ízére”. Ebben az időszakban kezdte el Tibor küldeni a verseit, amikre szinte azonnal zenék is születtek. Tizenhat verset zenésítettem meg… Egy igazán sokszínű anyag született, ami szerintünk többet ad, mint egy átlagos lemez- vagy koncert hangulat. Egyszerre van meg benne az erő, a dinamika, az érzelem, és az igaz történelem.”

Ez idáig három hivatalos videoklip készült a lemez anyagából.

Még tavaly júniusban jelent meg az első felvezető videó Bátorság, bátorság címmel. Ez a csapat próbatermében rögzített felvételek, illetve a Képes Krónikából beemelt néhány ábrázolás montázsa, így próbálva meg hidat teremteni múlt és jelen között.

Rá egy hónapra publikálta a zenekar a Szent László és az Angyal című dalhoz készített videót, amely egy amolyan élő stúdiós „bejelentkezés” rögzített felvétele.

Eddigi utolsóként, a 2017-es esztendő legvégén a lemezt záró Istenre szomjúzó világ is megfilmesítést kapott. A videó képanyaga egy szakrális helyszínen, a budaörsi Kő-hegyen található kápolna előtt készült, amely mellé a klipben a mai világ bűneit és gyarlóságait bemutató archív felvételeket vágtak be.

A Lándzsa és bárd – Szent László öröksége kötet nem csak a magyar történelem, és ikonikus alakjai iránt lelkesen érdeklődő (negyvenes és plusszos) korosztály, hanem a (sokkal) fiatalabbak számára is jó szívvel ajánlott. Utóbbiakat vélhetően – az előadás módja miatt – először a hangos melléklet győzheti meg…

A verseskötet és a CD megvásárolható a VálaszÚt koncerteken, a Szent Korona Szabadegyetem vagy a Szent Korona Országáért Alapítvány rendezvényein, illetve megrendelhető a következő címről: valaszutofficial@gmail.com