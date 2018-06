„Betanított munkásokkal nem képzelhető el minőségi turizmus”

„Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke ahogyan már korábban is, sietett cáfolni a kormánykritikusnak is tekinthető szakmai véleményeket; ezúttal azt állította, hogy nincs akkora probléma munkaerőfronton, betanított munkásokkal például javítható a helyzet – mondta Potocskáné Kőrösi Anita. – Holott ő is jól tudja: minőségi turizmus csak szakképzett munkaerővel képzelhető el. Éppen erre, a képzett munkaerő hiányára panaszkodott a kisvállalkozók érdekvédelmi szervezete, a Kisosz Somogy megyei vezetése. Ők úgy látják, súlyos a gond, többen emiatt ki se nyitnak”.

A jobbikos képviselő arra is emlékeztetett: Hoffmann Henrik arról is beszélt minapi sajtótájékoztatóján, hogy a turizmusban-vendéglátásban már közelítenek a bérek a nyugatihoz.

„Megnéztem a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatását, e szerint Somogy megyében 2018. első negyedévében 118 ezer forint volt a nettó átlagkereset a vendéglátásban, 127 ezer a szálláshely-szolgáltatásban. Ez 361, illetve 388 eurós fizetés – ez volna a nyugati bér? Hoffmann szerint ma 200 ezer forintot keres egy szobaasszony. Remélem, hogy nem ’szürkefoglalkoztatással’”

Potocskáné Kőrösi Anita bejelentette: a Jobbik javasolja újabb vendéglátóipari- és szálláshely-szolgáltatások bevonását a kedvezményesen adózó körbe.

Minden korábbinál nehezebb a szezonkezdés a szakképzett munkaerő hiánya és az irreális bérigények miatt a Balatonnál – erről a Kisosz balatonszárszói szezonnyitó fórumán beszéltek a vállalkozók. Elhangzott: a szakképzett munkaerő megtartásáért több balatoni vállalkozó is próbálkozott a korábbinál hosszabb nyitva tartással. Vannak azonban olyanok is, akik a munkaerőhiány miatt csak a főszezonban nyitnak ki, és akadnak, akik bezárnak. A helyi munkaerő-piaci helyzetet jól tükrözi, hogy a Kisosz az idén először kérte fel a három illetékes dél-balatoni járási hivatalt, küldjön álláskeresőket szezonkezdő fórumára, ahol sok munkaadó volt jelen. Mindössze egy érdeklődő érkezett…

„Egymilliót nem, fele ennyit is csak kevés helyen, de százezreket lehet keresni kemény munkával”

– ezt már Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke mondta balatonföldvári sajtótájékoztatóján, annak kapcsán: az országos sajtóban elterjedt, hogy egymillió forintot, vagy annál is többet kér idén nyáron egy balatoni szakács. Hozzátette: a bérek főként az áfacsökkentésnek köszönhetően évente 10-20 százalékot emelkedtek az utóbbi 2-3 évben, mára megközelítve a nyugati bérszínvonalakat. Példaként említette, hogy a szakácsok, séfek fizetése akár meg is duplázódott, egy szállodai szobaasszony három évvel ezelőtti 120 ezer forintos havi fizetése pedig ma már 200 ezer forint körül alakul.

A munkaerőhiány Hoffmann szerint országos jelenség, ami a Balatonnál a szezonalitás miatt erősebben jelentkezik. „Minden évben meg tudták oldani, jó szervezéssel idén is megoldható lesz ez a probléma betanított, átképzett, és diákmunkásokkal”.