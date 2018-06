Dárdai elárulta, hogy melyik válogatottat tartja legesélyesebbnek a vb-győzelemre

Dárdai nem meglepő módon képesnek tartja a németeket a címvédésre, de más válogatottat tart a torna megnyerésére legesélyesebbnek.

„A berlini Olimpiai Stadionban márciusban volt szerencsém megnézni a Németország–Brazília mérkőzést, és amit a vendégektől láttam, az egészen lenyűgöző volt. Egyénileg mindig is megvolt bennük a minőség, ám csapatként ilyen fegyelmezett brazil válogatottat még nem láttam. Labda nélkül is jól mozognak, támadásban nagyon gyorsak és óriási nyomás alatt tartják az ellenfelet. Akkor még Neymar nélkül voltak nagyon jók, úgyhogy most még nehezebb lesz legyőzni őket. Ugyanez igaz egyébként a franciákra is”