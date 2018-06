Az EU-kritikus olaszok nemet mondanának a CETA-ra - Orbán Viktor bevállalja a lázadást?

A Magyar Természetvédők Szövetsége - A Föld Barátai (MTVSZ) szúrta ki, hogy Gian Marco Centinaio, az új olasz agrárminiszter (Északi Liga) egy csütörtökön megjelent lapinterjúban arról beszélt, hogy Olaszország nemet mond az Európai Unió és Kanada közti szabadkereskedelmi Egyezményre, a CETA-ra.

Mint ismert, a CETA 2017. szeptember 21-ével lépett ideiglenes (ez a szó nekünk mindig többlettartalommal bír) hatályba, miután Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Robert Fico, az unió soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfője és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök 2016. október 30-án ellátta aláírásával az egyezmény szövegét. Ugyanakkor az uniós polgárság ellenállásának köszönhetően legalább a befektetési bírósági rendszer (ICS) nem léphetett működésbe

- erről a pusztító mechanizmusról a Románia területén található ősi magyar város, Verespatak mesélhetne, amelynek a létét egy kanadai bányacég fenyegeti.

Ha Bukarest veszít a Világbank offshore bírósága előtt, akkor 4,4 milliárd dollárt veszíthet, vagy bevállalja, hogy egy cianidos zagytározó lesz egy települése helyén.

Mindenesetre Gian Marco Centinaio miniszter példát mutatott – sőt, a nyilatkozatában arról beszélt, hogy más országok is követik majd a példáját.

Fidrich Róbert szerint nem véletlen, hogy pont a mezőgazdasági miniszter kelt ki az egyezménnyel szemben, ugyanis a Kanadából, dömpingáron érkező gabona már úgyis le tudja tarolni az EU-s piacokat, hogy a CETA csak ideiglenesen lépett hatályba.

Az MTVSZ programvezetője elmondta lapunknak, ezért sem szabad hagyni, hogy a CETA ideiglenessége hónapokig, évekig fennmaradjon, minél hamarabb le kellene zárni ezt a folyamatot, de ehhez arra van szükség, hogy a nemzeti parlamentek, kormányok lépjenek, és kiálljanak a multinacionális vállalatoknak többlet jogokat biztosító, a demokratikus jogainkat felülíró szabadkereskedelmi egyezményekkel szemben.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter éppenséggel pont a magyar gazdák védelmében nem támogatta a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezményt (EU-Mercosur). Fidrich Róbert leszögezte, Magyarországnak nemet kellene mondania a CETA-ra is, ugyanis az EU-Mercosur megállapodás kapcsán felvetett érvek ugyanúgy érvényesek az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményre is.

Szénné perelnek minket - csapdahelyzetbe irányították hazánkat A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) meghívására hazánkba érkező Gus van Harten, a befektető-állam vitarendezési mechanizmus (ISDS) témakörének egyik legelismertebb független szakértője, az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) ideiglenes hatályba lépését megelőző napon találkozott hazai újságírókkal, és tájékoztatta őket az eddigi kutatási eredményeiről, illetve a kilátásokról. Az Alfahír is ekkor készített vele interjút.

Mi pedig annyit tehetünk mindehhez hozzá, hogy az egyébként liberális-szabadkereskedelem-párti Orbán Viktor ne csak akkor tapsikoljon az EU-kritikus olasz kormánynak, amikor az megakadályozza, hogy "migráns hajó" kössön ki náluk, hanem kövesse őket akkor is, amikor a multikkal kell szembeszállni - a magyar emberek érdekében.