25 évet kaptak a halálkamion embercsempészei

A hvg.hu beszámolója szerint egy óra előtt negyed órával vezették be a vádlottakat a tárgyalóterembe, vezetőszáron, jelentős biztonsági intézkedés mellett. Többeket maszkos őr kísért be. A médiaérdeklődés is jelentős: a BBC munkatársán kívül német és osztrák újságírók is vannak a teremben. Egy órára volt meghirdetve a kezdés, de a bíró 10 perccel korábban kezdett. Az elsőrendű vádlott – a bűnbanda vezetésével vádolt afgán férfi – hozzájárult ahhoz, hogy a képét közöljék.

Az első-, másod-, harmad- és negyedrendű vádlottat embercsempészet és emberölés miatt ítélte el a bíróság, volt, aki társtettesként vagy bűnsegédként követte el a bűncselekményt. Mindannyian bűnszervezet tagjai voltak, ezért a bíróság 25 év fegyházra ítélte őket első fokon – írja a lap. A bűnbanda vezérét, az afgán férfit örökre kiutasították az országból, 94 millió forintos vagyonelkobzást is megállapított a bíróság – teszik hozzá.

A másodrendű vádlottat 67 rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettében is bűnösnek találta, őt, illetve a harmad- és negyedrendű vádlottat 10 évre utasították ki az országból. Vagyonukat elkobozták, a másodrendű vádlottól 8 millió forintot.

A többi vádlottat bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés miatt ítélték el, jellemzően 3-6 éves büntetéseket kiszabva. A legsúlyosabb büntetést, 12 év fegyházat a tizenkettedrendű vádlott kapta, aki még szökésben van. Őt is örökre kiutasították Magyarországról. A hetedrendű vádlottat társtettesként életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt is elítélték. A vádlottaknak 73 millió forint bűnügyi költséget is be kell fizetniük, 106 milliót az állam áll. A döntés elsőfokú – tájékoztat a hvg.hu.

A halálkamion ügye még 2015 nyarán kezdődött: az elkövetők 71 migránst zsúfoltak egy hűtőkamionba, melyben legfeljebb fél órára elegendő levegő volt.