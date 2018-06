Hatgólos döntetlen a spanyol-portugál rangadón

Nagy várakozás előzte meg a B csoport rangadóját, annál is inkább, mert két nappal az összecsapás előtt a Real Madridnál kinevezett Julen Lopeteguit menesztette a spanyol szövetség, s helyére Fernando Hierrót nevezte ki a nemzeti együttes élére.

Az Európa-bajnok portugálok számára kezdődött remekül a találkozó, Cristiano Ronaldo korai büntetőjével előnybe kerültek. Az ötszörös aranylabdás támadó nyolcadik egymást követő nagy válogatott tornáján talált be, egyben negyedik világbajnokságán szerzett gólt. Utóbbi ezt megelőzően csak Uwe Seelernek, Pelének és Miroslav Klosénak sikerült. A gól nem fogta meg a spanyolokat, akik Costa látványos találatával egyenlítettek - ez volt az első eset a világbajnokságon, hogy a játékvezető egyeztetett videós segítőivel. Nem sokkal később Isco a 16-os sarkától nagy lövéssel a felső lécet találta el, ahonnan a labda a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. Ezt követően is a spanyolok veszélyeztettek, több helyzetet is kidolgoztak, mégis a portugálok mehettek előnnyel a szünetre De Gea hibája nyomán.

A fordulást követően is folytatódott a spanyol mezőnyfölény, ez előbb Costa második találatával érett egyenlítéssé, majd az első gól előtt hibázó Nacho látványos távoli lövésével a vezetést is átvette Hierro együttese. Ez érezhetően megfogta a kontinensbajnok portugálokat, többnyire az ő térfelükön járatták a labdát a spanyolok. Az utolsó percek kissé enyhébb iramban csordogáltak, a hajrában Ronaldo pazar szabadrúgásával pontot mentett a portugál csapat. A ráadás perceiben kapuja elé szegezte riválisát a luzitán válogatott, ám az eredmény nem változott, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott a rendkívül színvonalas és látványos összecsapáson.