'56-os menekült magyar lesz Trump új külügyi államtitkára

A kalandos életű Nagy Péter Tibor 1949-ben született Magyarországon, majd a második világháborút megjárt, később koncepciós perben elítélt édesapjával és annak új feleségével 1956-ban előbb Ausztriába, majd egy civil szervezet segítségével az Egyesült Államokba emigrált.

Apai nagyapjától már 6-7 éves korában erős antikommunista nevelést kapott, melyet tovább erősített a magyar emigrációs közösség hasonló mentalitása, így nem meglepő, hogy Nagy sziklaszilárd republikánus.

Diplomataként bejárta Zambiát, a Seychelle-szigeteket, Etiópiát, Togót, Nigériát, Guineát, 2003-as visszavonulása után pedig egyetemi oktató lett Oklahomában, majd Texasban.

Egy 2010-es interjúban említést tett róla, hogy édesanyja és féltestvérei is Magyarországon élnek, akiket minden évben meglátogat, sőt egy időben a hazaköltözés gondolatával is kacérkodott, még egy ingatlant is vásárolt ezzel a céllal.

"De sajnos Magyarország a korrupció, a haverság, a nepotizmus útjára lépett. Attól félek, egy olyan utat kell majd bejárniuk, amint az afrikai országoknak. És remélem, gyorsan kijönnek belőle"

- idézi az Index Nagy nyilatkozatát.

A veterán diplomata szerint Magyarországon nincsenek egyenlő esélyek, nincs jogállam, a cigányokat érintő kisebbségi politika pedig rasszista, így annyira már nem vágyik vissza szülőhazájába.

Nagy Péter Tibor egy 2016-os interjúban elmondta:

"Nagykövetként mindig három zászló állt az asztalomon: az amerikai, a magyar és a texasi."

A külpolitikai szakember úgy jellemezte magát, mint aki 110 százalékban amerikai és 100 százalékban magyar.