Az izlandi játékosok nevei egyetlen kivétellel ugyanarra a szótagra végződnek

Épp az egyik vb-előzetes kiadványt lapozgattuk, amikor az izlandi keretnél egy nagyon érdekes jelenségre lettünk figyelmesek. Frederik Schram kapus kivételével az összes futballista neve "son"-ra végződik.

Sőt, még a szövetségi kapitány is "son", nevezetesen Heimir Hallgrímsson. Izland már kétszer is történelmet írt: először járnak a világbajnokságon, ráadásul a valaha volt legkisebb nemzet, amely képviselteti magát a tornán. Valószínűleg ez a harmadik rekordjuk úgy, hogy még nem is játszottak.

Kapusok: Hannes Thór Halldórsson (Randers – Dánia), Rúnar Alex Rúnarsson (Nordsjaelland – Dánia), Frederik Schram (Roskilde – Dánia)

Védők: Kári Árnason (Aberdeen – Skócia), Hólmar Örn Eyjólfsson (Levszki Szófia – Bulgária), Samúel Kári Fridjónsson (Valerenga – Norvégia), Sverrir Ingi Ingason (Rosztov – Ororszország), Hördur Björgvin Magnússon (Bristol City – Anglia), Birkir Már Saevarsson (Valur), Ragnar Sigurdsson (Rosztov – Oroszország), Ari Freyr Skúlason (Lokeren – Belgium)

Középpályások: Birkir Bjarnason (Aston Villa – Anglia), Rúrik Gíslason (Sandhausen – Németország), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City – Wales), Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley – Anglia), Emil Hallfredsson (Udinese – Olaszország), Gylfi Thór Sigurdsson (Everton – Anglia), Ólafur Ingi Skúlason (Karabükspor – Törökország), Arnór Ingvi Traustason (Malmö FF – Svédország)

Támadók: Jón Dadi Bödvarsson (Reading – Anglia), Alfred Finnbogason (Augsburg – Németország), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven – Hollandia), Björn Bergmann Sigurdarson (Rosztov – Ororszország)