Putyin felhívta az orosz szövetségi kapitányt a győzelem után

Házigazda válogatott még soha nem volt a világranglista legalsó helyén az összes résztvevő közül - az oroszok viszont most így álltak rajthoz. Nem is fociztak túl nagyot, de így is nagyon elverték Szaúd-Arábiát. Az első perctől kezdve az oroszok futballoztak mezőnyfölényben, de ők is pontatlanul játszottak.