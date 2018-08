Sikerül-e politikai újságírónak maradnia Kálmán Olgának?

A keddi Reggeliben Kálmán Olga azt mondta, a csatornával való szakítás előtti két hónapban már nagyon nehéz dolga volt, nagyjából úgy érezte magát, mint a Titanic zenekari karmestere, aki csak zenéltet, miközben már látják a jéghegyet közeledni.

A beszélgetésben elárulta azt is, hogy még nem tudott ellazulni, mert túl frissek az élmények, sőt igazából még véget sem értek. Ugyan most még nincsenek elvonási tünetei, de lehet, hogy lesznek – mondta. Ellenben opciónak nevezte azt, hogy az interneten folytatja munkáját, mert elég komoly követői tábor áll mögötte.

Kálmán Olga szerint ha a Hír TV-nek vége, akkor azt el kell tudni engedni, és új ajtókat kell kinyitni. A beszélgetés során szóba került az is, hogy ma már teljesen normális, ha valakinek néhány évente megváltozik a munkája, a hosszabb távú gondolkodás nem feltétlenül szükséges és tartható.

A műsorvezető elárulta, hogy alkotott magának egy szabályt, ami arról szól, hogy bármi is lesz, augusztusban nem szorong. Megtudhattuk azt is, hogy nem érzi magát fáradtnak, bármikor újra munkába tudna állni, de most egyelőre a gondolatait kell rendeznie.

Ugyanakkor úgy látja, a politikai hírháttér-újságírást továbbra is művelni kell, és nem is tudja elképzelni, hogy ezen kívül mást csináljon. A politikától nem tud elszakadni, kell lennie még útnak – mondta.