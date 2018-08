Csak a kiszínezett járdarészletet aszfaltozták újra Székesfehérvárott

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az egyik székesfehérvári töredezett járdarészletet színezte ki. A viccpárt korábban több helyen is ezzel a módszerrel hívta fel a figyelmet a járókelők számára biztosított utak pocsék állapotára.

A székesfehérvári önkormányzat egy újraaszfaltozással el is tüntette a kiszínezett járdarészeket – de csak azokat! Ami ugyanilyen töredezett, de nem színes, az maradt a helyén – számol be a párt Facebook-oldalán. Természetesen most is a viccpárt a hibás, azt is ki kellett volna színezni! (A kevesebb aszfalt révén megspórolt pénzből pedig újabb stadionok épülhetnek.)

A járdarészlet előtte:

A járdarészlet utána: