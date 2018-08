Előbb csak kifosztották, majd szét is törték a közösségi könyvespolcot Debrecenben

A közösségi könyvespolc koncepciója az, hogy a szekrénybe bárki beteheti megunt könyveit, és kivehet helyettük másikat.

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Debrecenben azonban nem sikerült túl szépen kivitelezni ezt a dolgot, mert folyamatosan kilopták a könyveket, és vagy eladták egyenként, vagy papírgyűjtésként leadták a MÉH-ben.

A nevetséges és szomorú jelenségről Herpergel Róbert, a város jobbikos képviselője számolt be, miután ő maga is könyveket vitt a közösségi polcra. Most újra jelentkezett, ám mára nem csak a könyvek hiányoznak -bár éppen volt benne néhány-, hanem valaki le is törte az egyik ajtót: