A sör nem csak a világost jelenti

Először 2011-ben szervezték meg a Budavári Sörfesztivált, aminek ma már Sörfesztivál a Budai Várban a hivatalos neve. A Vár felújítása miatt Belvárosi Sörfesztivállá vedlette magát az esemény, de végül sikerült visszakerülniük az eredeti helyre. Ráncfelvarrást kapott a sztori, igyekeztek tovább premizálni a fesztivált, hogy méltó legyen a történelmi környezethez.

Azóta kitartó munkával sikerült elérni, hogy gyakorlatilag a sörpiac éves találkozóhelyévé váltak. Az egyetlen olyan hazai fesztivál, amin az összes Magyarországon megtalálható nagyüzem képviselteti magát, az importőrök 90 százalékával együtt, de a kisüzemek is magukénak érezhetik, a legjobb kézművesek is megjelennek rajta.

„A prémium minőségből nem engedünk. Ezt nemcsak a kiállítók termékein érezhetik majd a fesztiválozók, hanem a rendezvény minden részletében. Ragaszkodunk hozzá, hogy kizárólag üvegpohárban lehessen sört fogyasztani a helyszínen”

- mondta Kurucz Dániel, a szervező cég ügyvezetője.

Elképzeléseikből hangsúlyozták, hogy edukálni szeretnék a sörpiacot, tudatosítani szeretnék az emberekben, hogy a sör több mint a világos. Kuruczék szerint sörforradalom zajlik Magyarországon, ők pedig presztízst akarnak a sörnek.

Sörök

Több sörpremier lesz a fesztiválon, összesen 200-250 féle sör közül tudunk majd választani, azt azért nem mondjuk, hogy tessék megkóstolni mindet, legalábbis ne egy este alatt, mert abból csúnya arconpörgés lehet ebben a tükörolvasztó forróságban.

Ami igazán érdekes, és amit azon nyomban az elsők között meg is kóstoltunk, hogy most először saját sört főztek a fesztiválnak, 1500-1600 literes, tehát viszonylag kicsi mennyiségben. A limitált kiadású BDPST Beerfest terméket a Várban is meg lehet majd ízlelni.

Így néz ki a fesztivál söre:

Kellemes IPA-ról beszélünk, ami a kánikula miatt könnyített verziós, 4,8 százalék alkoholtartalommal, átlag pilseni erőséggel és malátázottsággal. Többféle komló van benne, tényleg elképesztően üde és illatos. Igazi partisör, amit Horváth Tamás, Dobó Ági, a Firkin tagjai, valamint Csordás Tibor csapolt a szomjazó újságíróknak.

A versenyt végül Horváth Tamás nyerte, aki elmondta, hogy ő pont ritkán iszik sört, de a kesernyésebb ízvilágú BDPST Beerfest IPA bejött neki. A női különdíjas Dobó Ági lett, azért némi előnyből indulva, kiderült, hogy a családjának volt kocsmája, évekkel ezelőtt dolgozott is ott nyaranta.

Event itt, a beugró helyszínen 2499 forint, online már nem elérhető, benne foglaltatik az üvegkorsó és 4 dl sör is, kis mennyiségű kóstolókra osztva. Csütörtökön 17 órakor van nyitás, egészen vasárnapig mehetünk.

(címlapfotó: Béli Balázs / alfahir.hu)