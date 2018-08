"A nemzet nagy, hősi halottja" - Horthy István karrierje, halála és temetése képekben

Kállay Miklós emlékirataiból tudjuk, hogy a kormányzó teljesen összetört, amikor közölték vele a hírt, hogy legidősebb fia nincs többé. Az akkori miniszterelnök sorai emellett az összeesküvés-elméletek népszerűségéről is tanúskodnak:

"Amikor kifelé indultunk a várkápolnából, elöl a kormányzó, valamivel hátrébb én, odajött hozzám Keresztes-Fischer Lajos, a kormányzó katonai irodájának a főnöke, és a fülembe súgta: "Horthy Istvánt repülőbaleset érte. Meghalt."

Megtántorodtam, de erőt vettem magamon, és továbbléptem a menetben. Nem tudtam levenni a szememet a kormányzóról, aki két lépéssel előttem haladt, hetvenöt évével is délcegen, és mosolyogva fogadta a kétoldalt sorakozó tömeg hallatlanul lelkes, szívből fakadó üdvrivalgását, szeretetének kifejezését. (...) A legnagyobb pompával celebrált ünnepi mise alatt ott ült Horthy Miklós, aki elvesztette a fiát, de nem tud róla. Néztem, és arra gondoltam, milyen jó, hogy nem tudja, és hogy elveszíti az országát is, ha csak valami csoda nem történik. Összeroppanna, ha tudná. (...)

Szörnyű hatással volt rá a hír. Kétszer vesztette el az eszméletét. A karomba vettem. Hihetetlenül szenvedett. (...)

Horthy István nagyszerű fiatalember volt, komoly, intelligens, korrekt gondolkodású, megnyerő külsejű, elegáns jelenség. Gépészmérnök létére több mint egy évig egyszerű munkásként dolgozott Amerikában, a Ford Műveknél. Tapasztalatait kitűnően hasznosította azután otthon a MÁVAG-ban, majd a MÁV élén. Több nyelven beszélt; mint sportembernek, lovasnak és pilótának bravúros teljesítményei voltak. A nácikat köztudomásúlag ki nem állhatta. (...) Atyja kívánsága volt, hog ha már katonákat kell küldenünk az orosz frontra, akkor az ő fia is ott legyen. Ezzel István is egyetértett. Így került ki a repülőkkel, ott is példásan teljesítve kötelességét. (...) Tekintve azonban, hogy Horthy Istvánt tapasztalt és kitűnő repülőnek ismerték, nehéz volt nem hitelt adni annak a híreztelésnek, hogy a németek keze van benne ebben a szerencsétlenségben. Sokan vélekedtek így.

A nemzet, amely nem nagyon értette, hogy mi is ez az egész kormányzóhelyettesi história, nem lelkesedett különösebben Horthy Istvánért, aki szerény, kevés beszédű és visszahúzódó ember lévén, nem is törekedett soha népszerűségre. Most mégis mindenki mély megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét. Gyászolt az egész nemzet, gyászolta mindenekelőtt őt magát, (...) és gyászolta a szerencsétlen szülőket."