Népirtás? Hónapokig váratják a rettegő betegeket

Nagyon nehéz kérdés megítélni az állam és a kormány legitimitását akkor, amikor azt látjuk, hogy presztízsberuházásokra és propagandára százmilliárdok mennek el minden évben, közben meg az emberek arról panaszkodnak, hogy az állami egészségügyre hónapokat kell várniuk.

Nem is csoda, hogy egyre többen döntenek úgy, lejönnek a halálsorról, és ha kell hitelből is, de magánegészségügyben gyógyíttatják meg magukat.

Mi is beszámoltunk már olyan esetről, ahol éppen a csecsemőknek kiírt kötelező védőoltásokat csúsztatták hónapokkal, lényegében az orvoshiány miatti torlódásnak köszönhetően, de most a hvg.hu gyűjtött olvasóitól durva várólistás tapasztalatokat. Ezek között volt olyan, aki júliusban kapott időpontot az ortopédiára jövő januárra, másikuk a pajzsmirigy-ambulanciára jut el jövő márciusban. Harmadik olvasójuk a Honvédkórházba kért időpontot alvásproblémájának kivizsgálásához még májusban, januárban mehet is.

De olyan példát is sikerült hozniuk, mint:

„Én másfél hónapot vártam kardiológiai vizsgálatra, egy hölgy mellettem a szeptemberi operációjához kért időpontot kardiológiai vizsgálatra, a nővérke ingatta a fejét, hogy jaj, hát az már nem fog menni.”

Vagy éppen „a szomszéd bácsi mellkasröntgenre december 10-i időpontot kapott, június végén.”

Az egyik levél szerint egy vidéki olvasó másfél hónappal ezelőtt stroke-gyanúval került a sürgősségire, másnap neurológushoz küldte az orvos, majd ott felírták szeptemberre a vizsgálatot. Egy másik személynek a kolléganője volt stroke-gyanús, három hét múlva mehetett volna sürgősséggel CT-re.

A gyerekek sem kivételek:

„Gyerekem nem tudott lábra állni, bevittem az ortopédia-szakrendelésre. Két hónapra adtak időpontot.”

De ami a legfelháborítóbb, az az, hogy itt a rákot sem kell túlélni:

„Orvos által megállapított daganattal, beutalóval két hónapot vártam mammográfiára, utána a műtétet követően 4 hónapot vártam sugárkezelésre”

- mondták, és a rendszer nem csak azért rossz, mert az orvosok kivándoroltak, hanem a különböző kvóták miatt is, magyarul sok esetben idő és személyzet is lenne a kezelésre, de egyszerűen nem tudják elvégezni, mert nem engedélyezik. Ez pedig csak pénzkérdés.

A hozzáállás rossz

A várólisták természetesen nem tegnap alakultak ki, és nem a csak a Fidesz-kormányt terhelik. Viszont itt alapvetően hozzáállásbeli problémák vannak.

Ha az egyszeri ember a saját életére gondolva felteszi magának a kérdést, hogy mi a legfontosabb dolog az életben, akkor elég hamar beláthatja, hogy az egészsége, mert anélkül nehezített pálya lesz boldogan élni. Ha pedig felteszi a kérdést arról, hogy mire való az állam, akkor elég egyértelműnek tűnik az is, hogy az állampolgárok védelmének, ellátásának megszervezésére.

Majd amikor összeköti ezt a kettőt, és mégis azt látja, hogy gond nélkül jut 80 milliárd forint évente csak sajtópropagandára, meg 200 milliárd csak a Puskás stadionra, meg tízmilliárdok a focicsapatok fenntartására, szintén milliárdok a hivatali költözködésekre, és eközben vannak olyan emberek az országban, akik azért halnak meg, mert pénzhiány miatt nem jutottak időben orvosi ellátáshoz, akkor az emberben ösztönösen felmerül a kérdés, hogy mi a jó ég zajlik itt, és miért vannak fontosabb dolgok a kormány számára, mint a magyar emberek életének megóvása.