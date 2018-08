Karácsony Gergely és a Hír TV egymással vitatkozik

Karácsony Gergely különösebb önkritika nélkül tudja még mindig előadni a politikai tényezőt, és még olyan szerencséje is volt, hogy ebben most partnerre talált a Hír TV-ben.

Beszámoltunk róla, hogy a Hír TV vasárnapi beszámolója szerint a Párbeszéd zuglói polgármestere szívesen lenne egy baloldali szövetség EP-listájának a vezetője.

Azonban hétfőn Karácsony Gergely már arról beszélt a Mércének, hogy csak kiforgatták a szavait. Állítása szerint nem mondott semmi olyat, hogy vállalná ezt a listavezetést, ehelyett annyit válaszolt, hogy a kérdés nem időszerű.

A nyilatkozatra a Hír TV is reagált, a portálukon áés a híradójukban is. Amint írták, a Párbeszéd társelnökét a Baloldali Sziget Fesztiválon kérdezték meg egy esetleges MSZP–Párbeszéd összefogásról. A politikus úgy fogalmazott: bármilyen szinten vállalna egy olyan kampányt, amely a szociális demokrácia terjesztéséről szól. Azt is mondta, hogy hivatalos megkeresést még nem kapott, hogy álljon egy baloldali pártszövetség élére, de szerinte most még nem is ez az elsődleges, hanem az, hogy a stratégiáról megállapodjon a két párt.

„Nem kaptam felkérést ennek a listának a vezetésére, és nem is tartom feltétlenül evidensnek, hogy ezt a listát nekem kelljen vezetni. De ha van egy olyan kampánystratégia, amit tudok segíteni, akkor azt megteszem, nagyon szívesen a lista elejéről vagy a hátuljáról is”

– nyilatkozta az új bejátszásban a politikus.

Érdekes. Amúgy, persze, nem.