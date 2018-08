A közmédiában már szégyellik, ha valaki fideszes?

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja nevű nagyoncivil egyesület elnöke a köztelevízióban domborította ki a kormány elévülhetetlen érdemeit az iskolakezdés nehézségeinek csökkentése terén elvégzett gigászi munka kapcsán.

Íme:

"A tankönyvek és a gyermekétkeztetés ügyét hozta fel példaként a Fiatal Családosok Klubjának alapítója is, amikor – a köztelevíziónak nyilatkozva – a tanévkezdésről beszélt. Király Nóra kifejtette, hogy bár az iskolakezdés komoly kiadást jelent a családoknak, a kormány azonban az elmúlt nyolc évben több intézkedésével is csökkentette ezeket a terheket. Példaként emelte ki, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig ingyen megkapják a gyerekek a tankönyveket, s megemlítette az ingyenes étkeztetést is."