Kicsinyesség level végtelen: A Fehér Házban egyelőre nem engedték félárbócra a zászlót

Donald Trump amerikai elnök szombaton este - McCain szenátor halálhírének nyilvánosságra kerülése után - elrendelte a zászló félárbócra eresztését, de miközben a törvényhozás épületén ez megtörtént, a Fehér Házban nem.



Egyes kommentárok szerint ennek oka az, hogy a Fehér Ház egyszerűen a hivatalos előírásokat követi, melyek szerint az elnöki hivatalban a zászlót csak a törvényhozók, vagy más, köztiszteletben álló személyiségek temetésének napján kell félárbócra engedni. Más kommentárok ugyanakkor ennek kapcsán Donald Trump és John McCain ellentmondásos viszonyát boncolgatják.



A szenátor szombati halála óta több kommentár és elemzés is felemlegeti, hogy az elnök és a néhai arizonai szenátor - bár mindketten a Republikánus Párt politikusai - többször és élesen ütközött egymással, lényegében azóta, hogy Donald Trump bejelentette indulását az elnökjelöltségért. Trump a kampány idején például azt mondta, hogy a vietnami háborúban öt évet hadifogságban töltött és többször megkínzott McCain nem is volt háborús hős, mert szerinte az a hős, aki nem esik fogságba.



Elnökjelöltté választása után McCain is támogatásáról biztosította Donald Trumpot, ám ezt visszavonta, amikor Trumpról nyilvánosságra került egy évekkel korábbi videó, amelyen az akkor még üzletember Trump sértő megjegyzéseket tett nőkre. Éles volt a konfrontáció akkor is, amikor 2017 őszén John McCain voksán múlt az előző elnök, Barack Obama nevével fémjelzett egészségbiztosítási törvény visszavonása és a szenátor nemmel szavazott.



John McCain erőteljesen bírálta az elnök Oroszországgal kapcsolatos politikáját és különösen élesen fogalmazott a Helsinkiben tartott amerikai-orosz csúcstalálkozóról, ahol Trump arról beszélt, hogy hisz Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amikor azt állítja, hogy Moszkva nem avatkozott be a 2016-os amerikai választási folyamatba. "Emberemlékezet óta ez volt egy amerikai elnök legszégyenletesebb megnyilvánulása" - írta közleményében McCain és a csúcstalálkozót "tragikus tévedésnek" minősítette.



A kommentátorok megjegyzik: Donald Trump szombaton ugyan Twitter-bejegyzésben fejezte ki részvétét, de a Fehér Ház nem adott ki külön közleményt John McCain halálakor.



A McCain család kifejezett kérése volt egyébként, hogy a szenátort a kormányzat nevében ne Donald Trump, hanem Mike Pence alelnök búcsúztassa.