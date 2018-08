Más vendégekkel folytatódik a Szabadfogás - Huth Gergely lesz a műsorvezető

Az első napon visszatérő Magyarország élőben mellett több műsort is visszahoznak a G-nap előtti időkből. Ilyen a péntekenkénti politikusi nagyinterjú Péntek 9 címen, valamint folytatódik a Csörte is.

A Célpontról annyit mondott, hogy ha egyszer újra összeáll a régi csapat, akkor fogják folytatni, de addig is új magazinműsorral elégítik ki a nézők politikai riportokra való igényét, valamint új stábbal folytatják a Riasztás című bűnügyi műsort is.

Huth Gergely az új arc

A Szabadfogásba is új vendégeket várnak, ahol jobb és baloldali közéleti szereplők között szeretnének kemény szóváltásokat. A műsor korábbi készítői, Dévényi István és Konok Péter most a Magyar Hangon készítenek hasonló műsort Kötöttfogás címmel. Az Azonnali több forrásból is úgy értesült, hogy az új műsorvezető a Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely lesz. De nemcsak a Szabadfogásnak, hanem a Lapzártának és átmenetileg a Magyarország élőben című műsornak is a házigazdája lesz.