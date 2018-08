Így takarítottak Orbán Ráhel után Horvátországban

Emlékezetes, Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya a közelmúltban azzal került a nemzetközi lapok címlapjára, hogy egy kakis pelust egyszerűen eldobott az út szélén Horvátországban. A felháborodás jogos volt, és nemcsak azért, mert nem illik szemetelni, hanem rámutatott a környezettudatosság hiányára is.

A Jobbik országgyűlési képviselői, aktivistái, valamint a Zöld Válasz Egyesület (ZV) önkéntesei ezért kedden kitakarítottak egy horvátországi pihenőt, alkalmasint takarítottak Orbán Ráhel után.

Lassan tényleg nemzetközi ügy lesz Orbán Ráhel pelenkájából, már a volt horvát kormányfő is beszólt Tegnap írtunk róla, hogy a horvát online sajtóban is gyorsan terjedt Orbán Ráhel fosos pelenkájának a híre. Az Azonnali megnézte a szerdai nyomtatott napilapokat, ahol szintén témát szolgáltatott a magyar miniszterelnök lányának cselekedete. A hírrel ráadásul nem csak a horvát, hanem a szerb, a bosnyák, sőt, még a szlovén média is foglalkozott.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkre akkor is ügyeljünk, amikor nyaralni indulunk, vagy onnan hazatérőben vagyunk – fogalmazott Kepli Lajos környezetvédelmi szakpolitikus, a ZV elnöke, majd hozzátette: nagyon sok honfitársunk fordul meg Horvátországban, és a legtöbben oda is figyelnek arra, hogy az autópályán se hagyjanak maguk mögött szemetet. A szemétszedési akcióval a környezetvédelmi szervezet szeretné ezt még jobban tudatosítani.

„A magyar egy dolgos, szorgos, a környezetre is odafigyelő nemzet, bár sajnos vannak kivételek, ezeket szeretnénk megszüntetni”

- fogalmazott Kepli Lajos.

A ZV fontosnak tartja, hogy a magyar emberek minél inkább környezettudatosabbakká váljanak, mert ezzel a nemzetközi országimázsunk is erősödne – hangsúlyozta.

Magyarországon rendkívül kaotikus a hulladékgazdálkodás helyzete – tért át gondolatban a határ túloldalára Kepli Lajos. A szervezett szemétszállítás is problémákkal küzd, az erre hivatott cégek nehezen tudják a feladataikat ellátni, a törvényi háttér, illetve a kormány kukaholdinggal kapcsolatos tevékenysége pedig botrányos – magyarázta a Zöld Válasz Egyesület elnöke, majd felidézte: sem a számlázás, sem a szemétszállítás, sem a szelektív-hulladékgyűjtés és -feldolgozás nem működik azon a szinten, ami elvárható lenne.

A Jobbik parlamenti frakcióját Horvátországban Pintér Tamás képviselte, szerinte nagyon fontos, hogy ne egy olyan ország képét fessék le rólunk, amelyet Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya mutatott be pár nappal ezelőtt.

„Azért jöttünk ide, hogy bebizonyítsuk, a magyarok nem ilyenek. A magyarok ennél tisztábbak, környezettudatosabb emberek”

- fogalmazott.

Emellett fontosnak tartotta arra is felhívni a külföldiek figyelmét is, hogy van olyan politikai erő Magyarországon, amely nemcsak tiszta közéletet, hanem tiszta utakat és tiszta környezetet is szeretne.

Azt viszont egészen elképesztőnek nevezte Pintér Tamás, hogy már külföldön is úgy vélekednek Magyarországról, mint ahogy azt a magyarok is érzik, hogy diktatúra épült ki.

„És ha már diktatúra épül, akkor királyi párról beszél a külföldi sajtó is, ezzel lejáratva Magyarországot”

- utalt ezzel a jobbikos politikus a horvát lapok vonatkozó címlapjaira.

„Nagyon fontos leszögezni itt Horvátországban is, mi olyan Magyarországot fogunk teremteni, ami nem egyenlő a Fidesszel”

- üzente meg Pintér Tamás.

Az N1TV összefoglalója: