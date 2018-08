Ismerőse adatait adta meg az áruházi szarka

A 30 éves vádlott 2016. november 19-én, este, egy kecskeméti áruházban a mobiltelefon áruvédelmi dobozát leszedte, majd a telefont a ruhájába rejtette. A biztonsági őrök azonban tetten érték, és a biztonsági helyiségbe kísérték. Itt a vádlott a saját adatai helyett egyik ismerőse személyi adatait adta meg, és a lopásról felvett jegyzőkönyvet is „álnéven” írta alá – tette közzé az ügyészség a honlapján.

A telefonlopás miatt a rendőrséget is értesítették, de a vádlott a helyszínre érkező járőröknek is az ismerőse adatait adta meg. A férfi ellen lopás bűntette miatt nyomozás indult, előállították a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, ahol az előállításáról készült jelentést is ismerőse nevével visszaélve írta alá.

A lopás miatt a vádlottat gyanúsítottként hallgatták ki, saját adatai helyett ekkor is ismerőse adatait adta meg, és a jegyzőkönyvet „álnéven” írta alá. A vádlott e cselekményeivel az ismerősét hatóság előtt hamisan vádolta bűncselekmény elkövetésével, és közreműködött abban is, hogy a rendőrök a jegyzőkönyvek készítésekor lényeges tényt hamisan foglaljanak közokiratba.

A külföldön fogvatartásban lévő vádlottat az ügyész hamis vád bűntettén kívül közokirat-hamisítás bűntettével is vádolja, és felfüggesztett börtön kiszabását indítványozta vele szemben. A vádlott bűnössége kérdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.