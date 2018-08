Lottózót, családi házat és Mindszenty-szobrot rongált a komáromi vandál

Vascsővel és kalapáccsal esett neki egy Komáromban lévő szobornak egy 34 éves komáromi férfi 2018. augusztus 25-én éjjel. K. Miklós ütötte-verte a szobrot, amiből több darab le is tört. A férfi cselekményével több milliós kárt okozott a műemlékben. A komáromi rendőrök, amint tudomást szereztek a bűncselekményről, az elkövető felkutatására indultak. A 34 éves gyanúsítottat két nappal később otthonában elfogták és előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra – számolt be a rendőrség honlapja kedden. A szobor a városi Jézus Szíve-templom előtt áll, és Mindszenty József bíboros-hercegprímást ábrázolja. Kiderült, hogy a férfi az elmúlt napokban több, hasonló jellegű bűncselekményt is elkövetett. Egy héttel korábban egy lottózó üveg ajtaját dobálta meg kővel, a szobor megrongálását követő napokban pedig egy vascsővel betörte szomszédja házának ablakát, valamint a helyi rendőrkapitányság ablaküvegét is.

K. Miklós gyanúsítotti kihallgatásán mindegyik bűncselekmény elkövetését elismerte. Elmondta, hogy a rongálásokkal a dühét akarta levezetni. Ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett és rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette.

Az ügyészség honlapján most az olvasható, a férfi letartóztatását indítványozta a Komáromi Járási Ügyészség. A lottózó megrongálásával 300 ezer, a szomszédja ablakának betörésével 100 ezer, míg a Mindszenty tömör süttői mészkőből készült 2 méter magas, teljes alakos emlékszobrára baltával mért több ütésekkel – melynek következtében a szobor jobb arcfele, kézfejei, palástjának szélei letörtek – 5 millió forint kárt okozott. (A rongálásokról a rendőrség honlapján több fotó is látható.)

Az elkövető többszörösen büntetett előéletű, legutóbb 2017. július 3. napján szabadult szabadságvesztés büntetéséből.

A bíróság megállapította, hogy az ügyészség indítványa megalapozott, ezért a letartóztatást egy hónap időtartamra elrendelte, mert fennáll annak a veszélye, hogy az elkövető szabadlábon hagyása esetén egyrészt újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el, másrészt a hatóság elől megszökne, harmadrészt a bizonyítást veszélyeztetné.

A nyomozó hatóság a szobor megrongálása miatt az egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, védett kulturális javak körébe tartozó tárgy megsemmisítésével elkövetett rongálás bűntette, valamint a családi ház megrongálása miatt a három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt folytatja a nyomozást.