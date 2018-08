"A kormánynak többet jelent a felcsúti foci, mint a hazai sürgősségi betegellátás"

Zacher a hvg.hu-nak azzal indokolta a döntését, hogy az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az évek során kialakult a kórházban, a munkavégzést veszélyeztette. Az egészéségügyi munkavégzés veszélyeztetése egyben a beteg számára is veszélyeztető. Azt is elmondta: az elmúlt időszakban 9 orvos adta be felmondását, amit csütörtökön még tagadott a Honvédelmi Minisztérium.