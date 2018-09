Jordániával való konföderációt javasolt Washington a palesztinoknak

Egy Jordániával való konföderáció létrehozását javasolta Mahmúd Abbász palesztin elnöknek a közel-keleti béketervről egyeztető amerikai tárgyalóküldöttség - jelentette vasárnap az izraeli média.

Sajtóértesülések szerint Abbász egy izraeli békeaktivistákkal folytatott találkozóján azt mondta: alapvetően készen áll arra, hogy beleegyezzen egy ilyen tervbe, de feltételül szabta azt, hogy Izrael is legyen része egy ilyen jellegű államszövetségnek.



Az izraeli tárgyalóküldöttség közlése szerint a Jordániával való konföderáció ötletét Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és közel-keleti főtanácsadója, valamint Jason Greenblatt rendkívüli közel-keleti küldött terjesztette elő Abbásznak, ám azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor.



A palesztin tárgyalók megszakították a kapcsolatot az Egyesült Államokkal azt követően, hogy Trump elnök tavaly decemberben Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának. Azóta a palesztinok nem tekintenek pártatlan közvetítőként Washingtonra.



A Háárec című izraeli újság értesülései szerint Abbász azt felelte az amerikai tárgyalók felvetésére: el tud képzelni egy konföderációt Izraellel és Jordániával. Hozzátette, hogy meg is kérdezte az izraelieket, ők egy ilyen javaslatot elfogadnának-e.



Arról azonban nem tudni semmit, hogy egy ilyen államszövetség hogyan működhetne. Izrael az ország zsidó többsége miatt aggódik, így jelenleg igen valószínűtlennek tűnik, hogy hajlandó lenne erre a megoldásra. Jordánia álláspontja is ismeretlen - mutatott rá a dpa német hírügynökség.



A palesztin-jordániai konföderáció gondolata az utóbbi évtizedekben többször is felmerült. Abbász korábban ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen államszövetség kialakítását csak a független palesztin állam megalapítása után lehetne fontolóra venni.