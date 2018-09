Öt állami hirdetési forintból négy a fideszes propagandacégeknél landolt

241 milliárd forintot költöttek a magyar cégek reklámra 2017-ben, ennek ötödét, 51 milliárdot a huszonöt legnagyobb állami hirdető költötte el – számolta ki a G7 gazdasági hírportál a Kantar Media és a cégek éves beszámolói alapján. Mi több, az állami cégek nem is igyekeztek lefaragni a költségeket – teszik hozzá –, mert miközben a piaci szereplők listaáron számított költései 634 milliárd forintot értek, ők – mennyiségi és hasonló kedvezmények révén – mindössze 72 milliárdot fizettek érte. Ezzel szemben az állami reklámköltések listaáron 45 milliárdot tettek ki, ez az adófizetőknek még többe is került, a lap számításai szerint 51 milliárdba, vagyis képtelenek voltak – vagy nem is akartak – az adófizetők pénzét elköltve kedvezményt elérni! A Szerencsejáték Zrt. hirdetéseinek értéke például a Kantar Media szerint 9,9 milliárdot ért, de az állami cég beszámoló szerint ezért 14 milliárd forint közpénzt fizettek.

Két kézzel szórja a pénzt hirdetésekre a Szerencsejáték Zrt, ennek pedig leginkább a TV2 örülhet A magyar médiapiac legnagyobb szereplője lehet az állami lottó- és sorsjegymonopólium, a Szerencsejáték Zrt, amely tavaly 16,1 milliárd forintot költött hirdetésekre. Mivel a teljes magyar reklámpiac 216 milliárd forint volt, ezért bátran állítható, hogy a Szerencsejáték Zrt. költi el minden 15. magyar reklámforintot, és ennek elsősorban Andy Vajna TV2-je örülhet - írja a G7.

A lap azt is kiszámolta, a fideszes propagandakiadványok listaáron számított bevételeinek mindössze 8 százaléka származott volna állami forrásból, ha piaci alapon szerződnek. Ténylegesen – lásd fent, a kedvezmények elkerülésére vonatkozó kitételt – azonban a fideszes propagandacégek reklámbevételeinek 45 százalékát állami adóforintok tették ki, mindössze a közmédia és az Andy Vajna tulajdonolta TV2 esetében nem éri el az 50 százalékot, a többi esetben a hirdetési bevételeket szinte teljes egészében közpénzből szerezték.

A G7 számításai szerint az arányok:

az Origót kiadó, Matolcsy-féle New Wave Media esetében 85 százalék,

a Széles Gábor-féle Magyar Hírlap esetében 86 százalék,

a Habony Árpád-féle Ripost esetében 87 százalék,

a többek közt vidéki lapokat, valamint a Nemzeti Sportot is kiadó, Mészáros Lőrinc-féle Mediaworks esetében 94 százalék,

az ingyenesen osztogatott Lokál esetében 97 százalék,

a Schmidt Mária-féle Figyelő esetében 97 százalék,

a Magyar Idők esetében 99 százalék.

Ennyi állami, azaz közpénz folyik a Fidesz-közeli propagandisták zsebébe.