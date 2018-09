Az egyik német lap szerint a magyar kormánymédia hamis híreket terjeszt

A Spiegel példákkal is alátámasztotta, hogy a kormánypárti médiumok hogyan terjesztik a fake newst a németországi állapotokkal kapcsolatban – szúrta ki a Mérce.

Georg Spöttle

A közmédiában gyakran szereplő biztonságpolitikai szakértő, Georg Spöttle a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy

„a gyilkosságok száma száz százalékosan megugrott, a menedékkérők minden nap százával követnek el súlyos bűncselekményeket és erőszakos cselekedeteket, sok nő már ki se mer menni az utcára.”

Ezek viszont egyértelmű és túlzó csúsztatások. Azt is megemlítik, hogy az M1 átvette az egyik német szatirikus oldal cikkét, mely szerint Essen városát a ramadán idejére átnevezik Fastenre, teljesen abszurdnak tűnik, hogy ezt bárki elhitte.

„Újra és újra, a magyar kormánymédia „fake news-t” terjeszt”

- vonja le a konklúziót a Spiegel.

Korábban kiderült az is, hogy a közmédia a bevándorlásellenes AfD politikusait szólaltatja meg az utca átlagembereként, ami kimeríti a szándékos manipuláció és megtévesztés fogalmát, erről számolt be Orosz Márta, az MTVA volt berlini tudósítója is.