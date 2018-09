Jöhet a dízeltilalom Frankfurtban

A bíróságon a Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédelmi szervezet perelte be a Hessen tartományi városok levegőjének tisztaságáért felelős tartományi kormányzatot, mivel négy nagyvárosban, köztük Frankfurtban a levegő nitrogén-oxid-tartalma meghaladta a megengedett határértéket.



A közigazgatási bíróság helyt adott a DUH keresetének. A dízel járművek közlekedési tilalmának 2019. február elsején kell életbe lépnie Frankfurtban.



A közigazgatási bíróság döntése szerint 2019. február 1-jétől az Euro 4-es dízelek, valamint az Euro 1 és 2-es benzinmotoros autók nem közlekedhetnek a védett övezetben. Jövő szeptembertől pedig az Euro 5-ös dízelekre is kiterjed a tilalom.



A tilalom Frankfurt autópályák által övezett belső területére vonatkozik majd. Nyugaton az A5, délen az A3, keleten és északon pedig az A661 autóút határolja a védett övezetet. A bíróság döntése még nem jogerős.



Németországban eddig Hamburg vezetett be tilalmat a koros dízelautók közlekedésére két útszakaszon. Stuttgartban pedig a jövő év elején lép életbe hasonló tilalom.



A dízelautók közlekedésének egyes kijelölt területekre korlátozott tilalmát a szövetségi közigazgatási bíróság korábban egy elvi döntésében a levegő tisztaságának megőrzése érdekében megengedhető intézkedésnek nyilvánította.