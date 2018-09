Sneider szerint letűnt rendszerek hangulatát idézi, ha élelmiszerosztás miatt tartanak házkutatást

A sajnálatos eset kapcsán Sneider Tamás, a Jobbik elnöke a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult tájékoztatásért, ahonnan azt a választ kapta, hogy a nyomozóhatóság munkatársai nem végeztek házkutatást, ők csak a társhatóság munkatársainak eljárását biztosították. A Jobbik elnöke a közösségi oldalon tett bejegyzése szerint eljuttatta kérdéseit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz Mezőtúri Járási Hivatalához is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (ÉLBÁI Osztály) lakossági bejelentést követően kezdett vizsgálódni. Így kutatták át a plébánia garázsát és pincéjét is. Ellenőrizetlen élelmiszert nem találtak, jogszabálysértést nem tapasztaltak. A napokban kaptam kézhez az erről szóló tájékoztatást. Magam is fontosnak tartom, hogy egészségre ártalmas, vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer ne kerülhessen forgalomba - és ugye forgalomba hozatalnak minősül az élelmiszerek ingyenes átadása is -, ugyanakkor letűnt rendszerek hangulatát idézi az a hatósági reflex, amely élelmiszerosztás kapcsán házkutatást rendel el a község plébánosánál - fejtette ki az Alfahír megkeresésére Sneider Tamás.

A csépai plébános mentségére szóljon, hogy például a hívek által felajánlott házi sonka "biztonságosságát", fogyasztásra történő alkalmasságát legjobb esetben is csak kóstolás útján tudja ellenőrizni, amit a Kormányhivatal vélelmezhetően nem fogadna el. Könnyebb a kormánypárti politikusoknak, akik a jól nyomon követhető, EU-s élelmiszer csomagokat osztogatják saját adományukként, ahogy arra elsőként a 444.hu felhívta a figyelmet.