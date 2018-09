"Ez itt Románia" - Meggyalázták Széchenyi István szobrát Szatmárnémetiben 

Ismeretlenek szerda virradóra meggyalázták Széchenyi István köztéri szobrát Szatmárnémeti régi főterén - tájékoztatott a szatmárnémeti polgármesteri hivatal.

Az elkövetők piros, sárga és kék festékkel azt írták román nyelven a szobor talapzatára, hogy "ez itt Románia", és egy piros-sárga-kék (román nemzeti) zászlót is a szöveg mellé festettek.



Kereskényi Gábor polgármester a szerdai nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy az üzenet nemcsak a magyarság, hanem a város valamennyi lakója elleni támadás, hiszen - mint érvelt - Széchenyi azt képviselte, amit ma minden magára valamit is adó politikus hirdet: egységes, fejlett és szabad Európát. "A fejlődés és szabadság gondolata pedig nemcsak a magyaroké, nem irányul senki ellen, minden haladó és tisztességes ember egyetért vele, legyen az magyar, román, sváb vagy roma" - vélekedett az elöljáró.



A polgármester hozzátette: Szatmárnémetit az utóbbi 27 év során a békés együttélés jellemezte, de az utóbbi hónapokban megváltozott a helyzet. Szerinte egyes politikusok kísérleteznek hónapok óta a város román és magyar közösségének az összeugrasztásával, és szándékukhoz "könnyen befolyásolható, gyanús hátterű személyeket" használnak fel.



"Nem nézhetjük tétlenül, hogy politikai kalandorok és a megrendelésükre romboló vandál kezek közösségünkre támadjanak" - fogalmazott a polgármester, és arra szólította fel Szatmárnémeti tisztességes polgárait, hogy együtt védjék meg közös értékeiket.



Kereskényi Gábor azt is közölte, hogy a polgármesteri hivatal megtette a szükséges jogi lépéseket, és az illetékes hatóságoktól elvárja a határozott és gyors fellépést: a tettesek és a felbujtók mielőbbi felelősségre vonását.



Széchenyi István egész alakos szobrát március 15-én avatták fel Szatmárnémeti régi főterén.