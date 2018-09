New York állam átvizsgáltatja az összes katolikus egyházközségét

Barbara Underwood New York állam főállamügyésze bejelentette: polgári peres eljárást indít az állam mind a nyolc egyházközsége ellen, kiderítendő, hogy az egyház megfelelően járt-e el az esetleges szexuális visszaélések feltárásában. Az államügyész bírság terhe alatti idézést küldött valamennyi egyházközségnek.

A New York állammal szomszédos New Jerseyben Gurbir Grewal főállamügyész irányítja majd azt a különleges bizottságot, amely megvizsgálja, történtek-e a pennsylvaniaihoz hasonló szexuális visszaélések és megpróbálták-e ezeket eltussolni az egyházi elöljárók. Mindkét államügyész hivatala hivatkozott a Pennsylvaniában néhány héttel ezelőtt egy vádesküdtszék által nyilvánosságra hozott jelentésre, amelyből kiderült: a tagállamban az elmúlt hét évtizedben több mint ezer gyermek lett papok szexuális zaklatásainak áldozata. A jelentés kitért arra is, hogy a pennsylvaniai katolikus vezetők mindvégig tudtak a visszaélésekről, de eltussolták ezeket.

"A pennsylvaniai vádesküdtszék jelentése fellebbentette a fátylat a papság hihetetlenül zavarba ejtő és züllött cselekedeteiről... A New York-i áldozatoknak is joguk van arra, hogy hallassák hangjukat, és mi tőlünk telhetően mindent megteszünk, hogy igazságot szolgáltassunk nekik"

- fogalmazott Underwood főállamügyész. Bejelentette egyúttal azt is: "forródrótot" hoztak létre, hogy az áldozatok beszélhessenek a nyomozókkal.

Gurbir Grewal, New Jersey főállamügyésze szintén közölte, hogy az áldozatoknak módjuk lesz "forródróton" közvetlenül beszámolni a nyomozóknak.

"Tartozunk annyival New Jersey lakóinak, hogy kiderítsük, vajon nálunk is történtek-e ugyanolyan a visszaélések, mint Pennsylvaniában. Ha igen, akkor megtesszük a megfelelő intézkedéseket a felelősök ellen"

- közölte Grewal.

Az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben megrengette a katolikus egyházat a napvilágra került szexuális visszaélések sorozata. A pennsylvaniai botrány augusztus 15-én robbant ki. Azóta kiderült, hogy Theodore McCarrick bíboros, Washington volt érseke is vádolható szexuális visszaélésekkel, sőt, ügyeiről állítólag Ferenc pápának is tudomása volt. McCarrick lemondásra kényszerült a bíborosi kollégiumban betöltött posztjáról. Daniel DiNardo, az amerikai püspöki konferencia elnöke - aki elítélő és bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki az ügyben - a Vatikánba készül, hogy megvitassa a helyzetet.