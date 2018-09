Barack Obama visszatért

A volt amerikai elnök Urbana-Champaignban, Illinoisban, az állami egyetemen mondott beszédet – írja többek között a CNN. Obama Trump politikáját alaposan kivesézte.

Az előző elnök úgy látja, hogy Trump hatalma azokra épül, akik nem tudnak mit kezdeni a változó világgal, de Trumpot nem az oknak, hanem a következménynek tartja. Azt is elismerte, hogy nem csak a republikánusok, hanem a demokraták is használják az emberek dühét és félelmét.

Beszállt

Két hónap múlva félidős választások lesznek Amerikában, Obama szerint a demokratákra a legnagyobb veszélyt a közöny és a cinizmus jelenti. Azt is elmondta, hogy ennél sokkal sötétebb időket is éltek már, de minden generáció tovább lendítette az országot, ezért viszont tenni kell.

Obamát demokrata vezetők már kérték, hogy szálljon be a kampányba, amiben van ráció, hiszen Trump is előszeretettel emlegeti még mindig Obamát, ha az ellenfeleiről beszél. A volt elnök a pénzgyűjtésben is segíteni fogja pártját.

Valószínűleg már a menetrend is megvan, először az ohioi jelöltjük, Richard Cordray választási kampányában láthatjuk, szeptember 13-án.

Fontos

Nagy a tét, ha a demokraták elveszik a többséget a képviselőházban a republikánusoktól, szűkülhet a kormány mozgástere, de a szenátusban erre nincs sok esélyük.