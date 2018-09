Akár négy futballtörpét is kivinne az Eb-re az UEFA - köztük leszünk?

A héten megkezdődött az UEFA legújabb sorozata, a Nemzetek Ligája (NL), és ma már a magyar nemzeti csapat is megkezdi a sorozatot, Tampereben megütközik Finnország legjobbjaival.

De miről is szól az NL?

Természetesen a pénzről. De ez talán nem is olyan meglepő a modern futballban. Több A-kategóriás tétmérkőzés, tévéközvetítések, sportfogadások, stb. Ugyanakkor az NL - főleg az első kiírása - nemcsak komoly esélyt ad a futballtörpéknek, de számukra is elhozhatja a futball (eredeti) lényegét, a tornagyőzelem dicsőségét.

Sokan nem értik, pedig egyszerű

Az zavarhat be, hogy a sorozatot teljesen függetlenül kezelik a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjétől. Pedig, ha onnan vizsgáljuk a Nemzetek Ligáját, akkor igen egyértelmű a helyzet. Az Eb-re ugyanis 10 selejtezőcsoportból lehet kijutni (5 darab ötcsapatos, valamint 5 darab hatcsapatos csoportban küzd meg egymással az 55 válogatott), az első és második helyezett csapatok egyből kijutnak a kontinensviadalra, így a 24 résztvevő közül 20 a selejtezőből jut ki (most nem lesznek pótselejtezők...). Mivel a selejtezőcsoportok kalaprendszer szerint lesznek kisorsolva, a papírforma azt feltételezi, hogy a topcsapatok jutnak innen tovább, a kicsiknek továbbra is nagy mázli kell a második hely megszerzéséhez.

De mi lesz a fennmaradó 4 hellyel?

Jó a kérdés! Ezt a 4 helyet a Nemzetek Ligájából lehet megszerezni. S az a jó hírünk, hogy ehhez még csak meg sem kell nyerni az egyik csoportot.

Jó, de hogyan?

Mutatjuk. Az NL-ben ugyanúgy ott van az az 55 csapat, mint az Eb-selejtezőben, Ugyanakkor itt az erőviszonyok kiegyenlítettek.

A-liga

1. csoport: Hollandia, Franciaország, Németország

2. csoport: Izland, Svájc, Belgium

3. csoport: Lengyelország, Olaszország, Portugália

4. csoport: Horvátország, Anglia, Spanyolország

B-liga

1. csoport: Csehország, Ukrajna, Szlovákia

2. csoport: Törökország, Svédország, Oroszország

3. csoport: Észak-Írország, Bosznia-Hercegovina, Ausztria

4. csoport: Dánia, Írország, Wales

C-liga

1. csoport: Izrael, Albánia, Skócia

2. csoport: Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország

3. csoport: Ciprus, Bulgária, Norvégia, Szlovénia

4. csoport: Litvánia, Montenegró, Szerbia, Románia

D-liga

1. csoport: Andorra, Kazahsztán, Lettország, Grúzia

2. csoport: San Marino, Moldova, Luxemburg, Fehéroroszország

3. csoport: Koszovó, Málta, Feröer, Azerbajdzsán

4. csoport: Gibraltár, Liechtenstein, Örményország, Macedónia

Az A-liga a legmenőbb. Itt lesznek a legjobb meccsek, a legnagyobb bevételek, és ebből a tizenkét csapatból kerül ki az NL végső győztese is (pontosabban a 4 csoport győztes játszik a címért elődöntő, döntő lebonyolításban), azonban a csoportutolsók egy osztállyal lejjebb csúsznak. A B-liga csoportgyőztesei - bármilyen meglepő - szintén osztályt váltanak, és ez a csere megtörténik a többi liga esetében is.

Az NL csoportküzdelmei 2018. november 20-ára befejeződnek. Legközelebb csak 2019. június elején lesznek NL-meccsek, akkor játszik a 4 legjobb A-ligás a trófeáért, majd jön egy nagyobb szünet, egészen 2020. március 26-31-ig.

A szünetben lezajlanak az Eb-selejtezők, meglesz a 24-ből 20 csapat, így jöhet az NL-rájátszás az Eb-szereplésért. Papíron erre a 16 csoportelső formálhat jogot, és minden liga egy-egy válogatottat delegálhat a kontinensviadalra. Csakhogy magától értetődően kétszer nem lehet kijutni az Eb-re, így azok a csapatoknak, akik a selejtezőből már kijutottak, nem kell 2020 márciusában pályára lépniük.

Könnyen előfordulhat, hogy az A-liga 12 csapata alanyi jogon kijut az Eb-re, és az sem elképzelhetetlen, hogy a B-liga is ad 8 csapatot kontinensviadalra. Ez azért fontos, mert az Eb-re már kijutott csapatok helyét az alsóbb ligák csapataival töltik fel, vagy ha van arra lehetőség, akkor a saját osztályból.

Optimális esetben az A-liga kiürül, oda feljut a megmaradt 4 B-ligás, a C-liga 4 csoportgyőztese a B-playoffban, a C-liga második helyezettjei a C-playoffban szerepelhetnek, míg a D-liga csapatai közül is egy biztosan kint lesz az Eb-n (tehát a magyarok divíziója akár két csapatot is delegálhat).

Pénz és romantika

Az A-liga szövetségei csak a részvételért 1,5 millió eurót kapnak, ugyanennyi jár a csoportgyőzelemért, valamint 4,5 milliót ér az NL-trófea. A második vonal résztvevői maximum 2 millió, a C-osztály csapatai pedig legfeljebb 1.5 millió euróval gazdagodhatnak, míg a legalsó, D-osztály együttesei számára 1 millió euró a plafon.

Az UEFA összesen 76 millió eurót oszt szét az 55 szövetség között – ami azért nem rossz üzlet.

Ami viszont a pénznél is szimpatikusabb, hogy végre esélye van a győzelem izét megismernie az olyan válogatottaknak is, mint a négy NB1-es múltú játékossal a kezdőjében felálló Macedónia, illetve az angol-spanyol mellett olyan futballkülönlegességeket is megtekinthetünk, mint a Gibraltár-Liechtenstein derbi (nagyon remélem, hogy az utóbbit is műsorra tűzi a Sport TV).

Természetesen, ha lesz következő kiírás, ott már megváltoznak az erőviszonyok a feljutások és kiesések miatt, de azok a futballtörpék, akik képesek kihasználni az NL adta lehetőségeket, komoly fejlődés előtt állnak, anyagi és szakmai szempontból egyaránt.

Szombaton Finnországban kiderül, mire megy ezzel a magyar válogatott.

(Címlap- és borítókép: Azerbajdzsán-Koszovó meccs a D-ligából)