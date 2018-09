Az összes pincér felmondott az egyik győri hotelben

Távozott a Rába Hotel összes pincére – írja a Kisalföld. A földszinti söröző nem is fogad külső vendégeket, még a vezető beosztású munkatársaknak is be kellett ugrani felszolgálni.

Az igazgató, Bánhegyi Balázs így reagált:

„a hazánkban tapasztalható munkaerőhiány a turizmus-vendéglátás területén kifejezetten érezteti hatását, de mindezt felismerve a Danubius Hotels Group számos intézkedést vezetett be, hogy szállodái vonzó munkahellyé váljanak. Egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszünk vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Bizakodók vagyunk, terveink szerint két héten belül már biztosan új csapattal folytathatjuk a mindennapokat.”

A fizetés a gond

A Kisalföld szerint a határ túloldalán, Ausztriában jóval többet lehet keresni, ezért inkább átmennek oda az éttermi dolgozók, a környéken már kénytelenek voltak bezárni több vendéglátóhelyet is.

A szálloda vezetése magasabb bérrel próbálja visszacsábítani a felmondott embereket, állítólag valakinél már sikerrel is jártak, de újakat is fel kell venniük.