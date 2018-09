Az "alkoholista vén fasz" Bereményi harminc éve megjósolta, mivé teszik Bayerék a hazánkat

Az "alkoholista vén fasz" viszont 28 évvel ezelőtt tökéletesen összefoglalta azt, ami a következő három évtizedben várt ránk, és amiben most is élünk. Többek között olyan égvilágon semmik miatt, mint amivé mára Bayer Zsolt vált.

"Kelet-Európa, ott ülnek a boltba' tiranno-, marxo-, geronto- és trabantfejesek

Kényszeres nóta, vak zongorista, hallgatom tompa éneked

Félszeg Európa, részeg Európa, rokona embernek, így hát majomrokon

Nem is Európa, igen is Európa, szemüveged kapd le, tán jár még egy pofon

Nem is Európa, igen is Európa, mit álmodsz, én továbbgondolom

Prága Európa, Varsó Európa, szőrszálat hasogatsz, csűrsz és csavarsz

Remény Európa, röhej Európa, jópofa hatalmi játék e tavasz"