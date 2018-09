Sima vereség a belgáktól, nem juthat ki az Eb-re az U21-es csapat

A kezdést követően mezőnyfölényben játszott és több gólhelyzetet dolgozott ki a vendégcsapat, amely a 20. percben szerezte meg a vezetést. Michael Boris szövetségi edző csapata ezt követően mezőnyben egyenrangú partnere tudott lenni ellenfelének, de kapura csak egyszer, Szalai Attila fejesével veszélyeztetett.



A második felvonásban bátrabb mezőnyjátékot vállalt fel a magyar együttes, de ígéretes helyzetek csak a kontrázó vendégek előtt adódtak. Nany Dimata a 73. percben az ellene elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt értékesítette, a végeredményt pedig a belga csapatkapitány, Siebe Schrijvers állította be a hajrában.



A selejtezősorozat kilenc csoportjának első helyezettjei automatikusan kijutnak az Olaszországban és San Marinóban jövő júniusban sorra kerülő kontinenstornára, a négy legjobb csoportmásodik pedig pótselejtezőt játszhat. Rendezőként az olaszok automatikusan résztvevői az Eb-nek. A sorozat olimpiai selejtező is, mert az Eb-ről négy csapat utazhat Tokióba. A magyar együttes már biztosan nem végezhet csoportjában továbbjutó helyen, így az olimpiáról is lemarad.