Nyilvánosságra hozta az EU az óraátállítás eltörlésének tervét

Az elmúlt években az óraátállítás környékén rendre nemcsak az esemény időpontjáról számolt be a média, hanem feszegetni kezdte azt is, hogy szükséges-e egyáltalán megtartani a rendszert. Néhányan a most megjelent híreket is ennek tudják be. Utóuborkaszezon, nincs téma, itt az ősz, akkor beszéljünk az óraátállításról.