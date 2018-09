Semmi meglepő Szingapúrban: Hamilton győzött, bejött a safety car is

A rajt után, az 1. körben a harmadik helyről rajtoló Vettel megpróbálta megelőzni a második rajtkockából induló Verstappent. Ez a harmadik kanyar után sikerült is a németnek, eredhetett a vb-pontversenyt és a futamot is vezető Hamilton nyomába. Segítségére volt, hogy – a „hagyományoknak” megfelelően – be kellett küldeni a biztonsági autót: Bernd Mayländer az eddigi összes szingapúri Forma-1-es futamon pályára kellett, hogy guruljon baleset miatt. Az oka most az volt, hogy Sergio Perez koccant csapattársával, Esteban Oconnal, aki így a falnak ütközött.

Az újraindítás után a 13. körben borzolta a kedélyeket pár esőcsepp, de később kiderült, az olyan kevés volt, hogy nem befolyásolta a gumistratégiákat. Az első kerékcserére Vettel érkezett a 15. körben, aki ultralágy gumikat kapott. Hamilton a 16. körben jött, és lágy gumik kerültek a Mercedesre. Egy körrel később Verstappen is kijött, ő is lágy gumikat kapott, de a holland a két kör alatt meghajtotta a Red Bullt, így pár centivel ugyan, de a német elé tudott vágni.

Ekkor a még kerékcsere előtt álló Raikkönen, Ricciardo duó volt az első két helyen, Vettel pedig egy csapatrádió-üzenetében elárulta: ez a futam elúszott számukra. Raikkönen a 23. körben kapott lágy gumikat, Ricciardo pedig a 27.-ben jött ki a boxba ultralágy gumikért.

Az elő hat helyen tehát nem volt változás a rajtfelálláshoz képest, Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Raikkönen, Ricciardo volt a sorrend.

E után sok dolog már nem történt a futamon. A 34. körben Perez végre megelőzhette volna Szirotkint, de türelmetlen volt, ráhúzta a kormányt az oroszra. Perez defektet, valamint a versenybíróságtól boxutca-áthajtásos büntetést kapott.

Hamiltonnak még egyszer emelkedhetett meg a pulzusa: a 38. körben egymással meccselő lekörözöttek mögé ért, akik feltartották, a második helyen versenyző Verstappen pedig ekkor egy másodpercen belülre zárkózott fel.

A kockás zászlót tehát a rajtrács sorrendjében látták meg az első hat helyen indulók: Hamilton győzött, Verstappen ért célba másodikként, Vettel pedig kénytelen volt beérni a harmadik helyre. Negyedik a mercedeses Bottas, ötödik a (most még) ferraris Raikkönen, míg hatodik a Red Bull-os Ricciardo lett.

A világbajnoki pontversenyt hat futammal az idény vége előtt Lewis Hamilton vezeti 281 ponttal, Sebastian Vettelnek 241 pontja van. A konstruktőrök versenyében a Mercedes vezet 452 ponttal, a Ferrarinak 415 pontja van