BL: a Barcelona kiütéses győzelemmel, a Tottenham vereséggel kezdett

A B csoport barcelonai mérkőzésén Lionel Messi szerzett vezetést szabadrúgásból a PSV Eindhoven ellen, majd Ousmane Dembélé volt eredményes egy látványos szóló végén. Ezután ismét Messi talált be, és bár a katalánok a francia Samuel Umtiti kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a meccset, az argentin csatár megszerezte harmadik találatát is, szinte lemásolva második gólját.

Ezzel Messi lett az első játékos, aki nyolc mesterhármasig jutott a BL történetében. Csapata 2013 májusa óta veretlen hazai pályán a Bajnokok Ligájában.

Milánóban a Tottenham Hotspur szerzett vezetést a dán Christian Eriksen némileg szerencsés, megpattanó lövése után. A hajrában előbb Mauro Icardi bombagóllal egyenlített, aztán az uruguayi Matias Vecino egy szöglet után a győztes találatot is megszerezte az Internek.

Ez már sorozatban az ötödik tétmérkőzés volt, amelyen a nyári világbajnokság gólkirálya, Harry Kane nem talált a hálóba.