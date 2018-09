“Cél az olimpia” - interjú Bodonyi Dóra világ- és Európa-bajnok kajakossal

- Honnan indult a kajakozás pályafutásod? Mi motivált? Békésszentandráson és Szarvas környékén, a Körös közelségében nem ritka, ha valaki erre az útra lép, de nem mindenkiből lesz világ- és Európa-bajnok versenyző.

- A suliban volt kajaktábor, ahová gyerekként elmentem. Ott szerettem meg a sportágat. Nyerges Attila volt az edzőm Szarvason, akinél 2007-ig voltam. Utána Pálinkás András készített fel Békésszentandráson, majd érettségi után Szolnokra kerültem, ahol Czeglédi Gábornál voltam, most már harmadik éve Hadvina Gergely az edzőm.

- Miért folytattad a tábor után?

- Amikor elkezdtem kajakozni, sokan voltak közel egykorúak és jó volt a társaság, valamint az edző is, akivel a mai napig jóban vagyok. Egész nyáron lent voltunk a Körös-parton, nem is mentünk haza, csak este. Utána jöttek az eredmények. Nem volt konkrét döntés, hogy “na mostantól ezzel szeretnék foglalkozni”. Sodródtam az árral. Nagyon szeretek kajakozni, el sem tudom képzelni, hogy ne csináljam ezt.

- Mi volt az első komolyabb eredményed, ami után már látszott, hogy ez több neked egyszerű hobbinál és testmozgásnál?

- 2001-ben, 8 évesen kezdtem komolyabban, és mióta korosztályos vagyok, azóta válogatott is vagyok. 2008-ben indultam először EB-n, és 2010-ben VB-n.

- Egyéniben vagy csapatban jobb a versenyzés?

- Egyéniben leválógatózunk, és után a versenyen derül ki, hogy ki kerül be egy csapatba. Párosban szoktak inkább fixen versenyezen, de mindenki egyesben készül a versenyre. Én még nem találtam meg azt a párt, akivel eredményesen tudunk együtt versenyezni. Voltak próbálkozások, de VB bronznál nem jutottunk tovább. Nem mondom, hogy nem éri meg a harmadik hely, de nem erre hajtok.

- Ez cél, hogy találj párt magad mellé?

- Minden évben nekifutok, és szeretnék, mert az egy ilyen biztosíték a versenyzésre. Háló hogy az egyes mellett legyen valami, de ha nincs, akkor sem szoktam kiborulni. Sarudi Alízzal nyertem a VB-bronzérmet. Janics Natasával is mentem párost. Szabó Gabival is. Mind-mind jó kajakosok de valahogy nem úgy működött, ahogy gondoltuk.

- Egy kajakos pályaívnél mi lehet a következő lépés?

- Ha idén lett volna az olimpia, akkor nem lenne gond, de 2 év múlva lesz, és így kicsit nehezebb rá készülni. Ha tovább tudok készülni és fejlődni, akkor lehet rá esély, hogy kijussak, de addig még itthon lesz VB és ezen kívül is nagyon sok verseny van. Valamint a magyar mezőny is nagyon erős.

- A vb vagy az olimpia az erősebb?

- Kajaknál és egyéni sportágaknál az olimpia egyértelműen. A közönség-sportágaknál szokott az lenni - mint amilyen például a foci – hogy a vb-n nehezebben a küzdelem.

- Habár a kajakban a magyarok eredményesebbek mint a fociban, de a nagyobb tömegek inkább a focit követik. Azért szép tábor figyel titeket is. Mennyire befolyásol az ő véleményük?

- Szoktam nézni a közönség reakcióit, de nem biztos, hogy kéne. Sokszor nem kellene megnézni, mert nem biztos hogy helyesen tudják értékelni az eredményeket, és ez kicsit félreviheti a felkészülést. Azért kajaknak olyan nagy rajongótábora nincs, mint a látványsportoknak. Van olyan többszörös olimpiai bajnok kajakos, akiket szerintem az utcán se ismernek meg.

- Tehát az olimpia a cél, de addig még vannak megmérettetések.

- Igen, és minden évben van két válogató, amelyeknél tovább kell jutni. Ezeket nem lehet letudni egyszerűen. Túl nagy a tét, és túl kicsi az idő, hogy meg tudjam mutatni mennyit edzettem. 1 perc 50 másodperc az nagyjából 500 méter. Nagyon kicsin múlhat a siker és a “bukás”. Tehát nagy stressz ez alapján, hogy kijutsz-e a vb-re vagy nem, Nem lehet hibázni, mert nagyon nagy a konkurencia. Ebben az évben 3 hét szünetem volt, heti 6 napon 2 edézsem van.

- Emellett még mivel foglalkozol?

- Kereskedelem és marketing szakra járok Szolnokra. Diploma mindenképpen kell. Nekem fontos volt, hogy gazdasági irányba menjek el, mert arra mindig lesz szükség. Ezen kívül a felvételinél Szolnokot céloztam meg, hogy ne essen ki sok edzés az utazással.

- Mennyi időt szeretnél még az élsportban eltölteni? Ez nyilván nem csak rajtad múlik, de lehet tudni időben abbahagyni?

- 25 éves vagyok. Akkor fogom abbahagyni, amikor úgy kelek föl, hogy elég volt. Nem akarom addig csinálni, hogy megutáljam, és azért hagyjam abba. Nem szeretnék a kajak környékén maradni a versenyzés után. Inkább más területen próbálnám ki magamat, mint hogy edzőként vagy sportvezetőként folytassam. Edzőnek lenni amúgy is túl nagy felelősség.

- Más sportággal foglalkozol? Mit csinálsz ha nem edzel?

- Nem, csak ami a kajakhoz kötődik. A munkám és a hobbim a kajak egyben. Szeretek nyugodtabb elfoglaltságot keresni az edzések után. Nagyon szeretek például filmeket nézni, moziba járni. Kedvenc műfajom a horror.

- Magánéletedről mit lehet tudni?

- Férjemmel most lesz az első házassági évfordulónk. Ha abbahagyom a kajakozást, akkor szeretnék családot. Nagyon csodálom azokat az anyukákat, akik kisbaba mellett is eljárnak edzeni és versenyszerűen sportolni. Nekem ez most szerintem még nem menne.